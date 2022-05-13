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Запад упорно старается убедить весь мир в том, что Россия угрожает другим странам ядерным оружием. Этот тезис активно раскручивают американцы, а европейцы, находясь в русле их политики, тоже «попискивают» по этому поводу.

Так рассуждает в своем Telegram-канале зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он считает крайним проявлением цинизма попытки Запада убедить всех, что Москва размахивает «атомной дубинкой».

В повестку дня изо всех сил пытаются внедрить тезис о том, что Россия пугает мир ядерным конфликтом

- заявляет чиновник.

Он с тревогой обратил внимание на то, что поддержка странами НАТО киевского режима таит в себе очень серьезную и реальную опасность. Медведев назвал главный риск украинского конфликта.

Он считает, что поддержка киевского режима со стороны США и НАТО не имеет ничего общего со стремлением помочь Украине, ее целью является экономическое, политическое ослабление нашего государства.

Америка и ее союзники уже ведут войну с Россией чужими руками, «по доверенности». Накачка Украины западным оружием, обучение инструкторами НАТО украинских солдат и офицеров им пользоваться, отправка западных наемников на помощь ВСУ, проведение масштабных учений у российских границ увеличивает вероятность прямого военного столкновения между РФ и Североатлантическим альянсом.

Такой вариант очень опасен для всех, так как способен перерасти в полномасштабную ядерную войну, которая является угрозой для существования человечества.