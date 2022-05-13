Украинские войска снова пытались атаковать остров Змеиный и снова потеряли БПЛА «Байрактар»

Фото иллюстративное

Министерство обороны России представляет утреннюю сводку о событиях, которые происходят в формате российской военной спецоперации. Сводку традиционно представил генерал-майор Игорь Конашенков. В материале оборонного ведомства говорится о том, что противник предпринимал очередные попытки атаковать остров Змеиный, территориально относящийся к Одесской области.

Генерал Конашенков сообщил об уничтожении в районе этого острова беспилотника. Речь снова идёт о «Байрактаре» - разведывательно-ударном беспилотнике турецкой разработки. Таким образом, только за последние трое суток украинская сторона потеряла по меньшей мере десяток «Байрактаров» в районе острова Змеиный. Это максимальные за столько короткий промежуток времени потери в беспилотной военной технике турецкого производства за всю историю её производства.

Сообщается, что высокоточными ракетами авиационного базирования в течение суток российские войска поразили несколько десятков военных объектов противника, включая 4 ПУ (пункта управления) и более трёх десятков районов размещения живой силы и техники. Одними только ракетными ударами с воздуха было ликвидировано свыше 320 боевиков, подбито и уничтожено 72 единицы техники. Среди прочего нанесено поражение военным объектам противника в городе Новгород-Северский. В одной из утренних новостей об этом уже сообщало «Военное обозрение».

Авиация армейского и оперативно-тактического звена нанесла удары по 120 районам сосредоточения живой силы и техники противника. В Харьковской области (близ Краснопавловки) уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения. В Одесской области – РЛС системы С-300.

Также в деле были ракетные войска и подразделения российской артиллерии. Ими уничтожен ЗРК С-300 в районе Коротыча Харьковской области, ликвидированы боевики и военная техника в районе Славянска (ДНР) и под Раздольем (Харьковская область). Среди прочего уничтожены два склада боеприпасов ВСУ, три РСЗО «Смерч».

За сутки помимо упомянутого «Байрактара» сбиты ещё 13 беспилотников противника, включая БПЛА в районах Авдеевки (ДНР), Глубокого (Черниговская область), Большой (Великой) Камышевахи . Также расчётами средств ПВО сбиты 14 снарядов РСЗО «Смерч», в том числе под Изюмом и Донецком.