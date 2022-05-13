Lockheed Martin поставила ССО США размещенный на ББМ JLTV комплекс "Спайк NLOS"

ЦАМТО, 12 мая. Корпорация Lockheed Martin объявила о поставке Командованию специальных операций ВС США (USSOCOM) ракетного комплекса большой дальности "Спайк NLOS" (Spike Non-Line-of-Sight), установленного на шасси легкой бронемашины JLTV компании Oshkosh.

Как заявлено, выполненная интеграция демонстрирует универсальность системы "Спайк NLOS". Отмечается, что комбинация большой дальности и высокой точности поражения целей ракеты "Спайк NLOS" с маневренностью JLTV обеспечит высокую мобильность и эффективность применения комплекса.

"Спайк NLOS" представляет собой запускаемую из транспортно-пускового контейнера многоцелевую ракету массой около 71 кг, оснащенную двухрежимной (оптоэлектронной CCD/ИК) головкой самонаведения. Усовершенствованный ракетный двигатель обеспечивает поражение целей на дальностях до 32 км. Получаемое оператором системы вооружения в режиме реального времени видеоизображение позволяет перенацелить ракету или отказаться от атаки в процессе полета.

Ракета "Спайк NLOS" принята на вооружении ВС США и шести других стран мира, применяется с наземных бронированных платформ, легких транспортных средств ССО, морских платформ, а также с борта вертолетов для поражения целей вне зоны прямой видимости.

Разработанная Lockheed Martin дистанционно управляемая пусковая установка может быть размещена практически на любом транспортном средстве менее чем за 20 мин. без каких-либо модификаций.