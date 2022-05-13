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Интерфакс-АВН

В Кремле заявили, что попыток возобновить диалог между РФ и США не было

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Д.Песков
Д.Песков.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - За последнее время никаких попыток возобновить диалог между Россией и США не было, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каких-либо действий по возобновлению диалога за последние два месяца не было", - сказал он журналистам в четверг, отвечая на соответствующий вопрос.

Пескова спросили, предпринимались ли со стороны США попытки провести переговоры на высшем уровне за время с начала спецоперации на Украине. "Вы помните, что до начала специальной военной операции президент Путин и российская сторона предпринимали действия для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать", - заявил Песков.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

В ответ многие страны ввели против России масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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