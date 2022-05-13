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Интерфакс-АВН

Песков: прямого столкновения РФ и НАТО хотят избежать все

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Флаги России и НАТО
Флаги России и НАТО.
Источник изображения: © REUTERS / DADO RUVIC

Москва. 12 мая. ИНТЕРФАКС - Прямого военного столкновения России и НАТО хотят избежать как в Москве, так и в Брюсселе, и, что наиболее важно, в Вашингтоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Прямого столкновения России и НАТО хотя избежать все, и Россия. Об этом также неоднократно делали заявления и в НАТО, и, что, наверное, самое главное, в Вашингтоне, в том числе, и на высшем уровне. Такие заявления делал президент Байден", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, становится ли все более вероятным прямой конфликт Москвы и альянса из-за ситуации на Украине.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
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