Начато серийное производство дистанционно управляемого боевого модуля БМ-30-Д «Спица»

Как сообщили телеканал "Звезда" и веб-ресурс "Военный Осведомитель", в России начато серийное производство дистанционно управляемого необитаемого боевого модуля БМ-30-Д "Спица" (32В01) для бронеавтомобиля КамАЗ-43269 "Выстрел" (4х4). Об этом сообщили в пресс-службе разработчика и производителя этого модуля АО "ЦНИИ "Буревестник" (Нижний Новгород; входит в состав АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" госкорпорации Ростех).

Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем БМ-30-Д "Спица" (32В01) разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", на Параде Победы в Нижнем Новгороде, 09.05.2021 (с) Министерство обороны Российской Федерации

Сообщается, что необитаемый боевой модуль БМ-30-Д "Спица" (32В01), оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 и 7,62-мм пулеметом ПКТМ (6П7К), а также автоматическим гранатометом АГ-30. Имеется современный прицел с телевзионным и тепловизионным каналами и лазерным дальномером. Ооблегченный и упрощенный вариант этого модуля без гранатомета АГ-30 устанавливается также на бронеавтомобиле К4386 "Тайфун-ВДВ" (4х4).

Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем "Спица", демонстрировался на Парадах Победы 9 мая 2021 и 2022 годов в Нижнем Новгороде.

Также в видеорепортаже телеканала "Звезда" можно заметить стоящий в цеху ЦНИИ "Буревестник" бронетранспортер БТР-80/82 с установленным боевым модулем "Спица".

Бронеавтомобиль сопровождения и охраны специальных грузов КамАЗ-43269 "Выстрел", оснащенный необитаемым боевым модулем БМ-30-Д "Спица" (32В01) разработки и производства АО "ЦНИИ "Буревестник", на Параде Победы в Нижнем Новгороде, 09.05.2022 (с) "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive

Необитаемые боевые модули БМ-30-Д "Спица" (32В01) в цеху АО "ЦНИИ "Буревестник" (с) кадры из репортажа телеканала "Звезда" (via "Военный Осведомитель" / vk.com/milinfolive )

Видео (с) телеканал "Звезда":