Военные РФ показали, как на Украине чинят бронетехнику в полевых условиях

В Министерстве обороны рассказали о непростой работе ремонтных подразделений, которые также активно задействованы в ходе военной спецоперации на Украине. Они проводят непрерывные и бесперебойные работы по восстановлению и ремонту военной техники. Для этого российские военнослужащие развернули пункты в полевых условиях.

"Особое внимание уделено обслуживанию и ремонту техники войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации", - рассказали в военном ведомстве.

Отмечается, что при этом обязательно соблюдаются все принципы маскировки. Военнослужащие могут проводить восстановительные работы любой сложности. Это достигается благодаря наличию современных машин техобслуживания и ремонта, а также высокой квалификации военнослужащих ремонтных подразделений.

"В целях поддержания высокой боеспособности подразделений в первую очередь ремонтируется вооружение, которое необходимо для боевых задач, а также вооружение, которое может быть отремонтировано в кратчайший срок. При этом российские военнослужащие выполняют свои задачи в несколько смен, что позволяет проводить работы в круглосуточном режиме", - рассказали в Минобороны России.

На видео, размещенном военными, показана работа специальной ремонтной техники.

В частности, бронированной ремонтной эвакуационной машины БРЭМ-1, которая на полном ходу спешит на помощь к вышедшему из строя в поле танку Т-72Б3. Работать приходится под огнем противника. Чтобы под ним не оказаться, экипаж действует быстро. Сцепщик-такелажник работает со стальным тросом, словно с веревкой.

"Это, конечно, и быстро, и страшно, но надо делать. Руки сами делают. Уже привык", - рассказал сцепщик-такелажник Павел.

Если на месте мелким ремонтом уже не обойтись, нужна экстренная эвакуация. "Моя работа заключается в том, чтобы эвакуировать технику с поля боя. Самое главное - делать все аккуратно и быстро. Это рискованно и опасно. Но машина бронированная. Приезжаем на поле боя, забираем поврежденную технику в пункт восстановления и уезжаем обратно за другой техникой. Разные случаи были. Вытаскивали прямо с поля боя под обстрелом, где все прилетало. Сработали слажено, хорошо", - рассказал журналистам замкомандира ремонтного взвода Сергей.

Этот армейский эвакуатор создан на базе танка Т-72. В любую погоду, по бездорожью может буксировать боевую машину весом до 50 тонн. Есть мощная лебедка, кран и даже сошник-бульдозер, чтобы разгребать завалы. А если понадобится, "Брэмка", как ее называют в ремонтных батальонах, и реку может переплыть под водой.

Вышедшую из строя боевую технику перевозят на сборный пункт поврежденных машин. Настоящая СТО (служба технического обслуживания) под открытым небом. Здесь есть все необходимое оборудование для быстрого ремонта.

"Батальон предназначен для организации и восстановления вооружения и военной техники (бронетанковой, автомобильной и ракетно-артиллерийского вооружения) в полевых условиях, непосредственно эвакуированных с боевых порядков подразделений, а также с районов передачи техники, маршрутов выдвижения подразделений, путей эвакуации. В зависимости от характера неисправности к технике выдвигается либо ремонтно-эвакуационная группа, либо эвакуационная группа. Организуется восстановление техники, ели это возможно, непосредственно на месте выхода из строя. Если на месте восстановить невозможно - объект эвакуируется на сборный пункт поврежденных машин, где его уже непосредственно восстанавливает ремонтное подразделение", - сказал начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона Александр.

Чтобы не терять драгоценное время, боевую технику здесь ремонтируют так называемым агрегатным способом. Вот, например, если в двигателе есть какие-то серьезные неисправности, его проще заменить сразу же на новый. Вот он уже готов. А старый пойдет на завод, на ремонт.

Главная задача - как можно оперативнее восстановить и вернуть технику в боевые порядки. Отсюда и четко выстроенная логистика.

"Основной принцип ремонта на готовых агрегатах. Если техника прибыла с неисправным двигателем, мы не будем разбираться с характером его неисправности - двигатель будет заменен на новый. Подвоз запчастей организован, по потребности запчасти подвозятся своевременно, недостатка в запчастях не имеем. В зависимости от типа повреждения принимается решение на дальнейшее восстановление. Если силами ремонтно-восстановительного батальона данную неисправность не устранить, данный объект вооружения и военной техники передается на завод-изготовитель для дальнейшего принятия решения о целесообразности его восстановления", - объяснил начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона Александр.

А вот боевую технику с серьезными повреждениями брони, как правило, не восстанавливают. Она идет на списание, так как уже не может обеспечить должную безопасность экипажу.

Иван Петров