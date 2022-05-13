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РИА Новости

Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, заявил Песков

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Российский военный
Российский военный.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 12 мая - РИА Новости. Россия сделала все, чтобы не проводить операцию на Украине, но с нами не захотели разговаривать, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы помните, что до начала специальной военной операции президент (Владимир) Путин и российская сторона предприняли действия, для того, чтобы этой операции не было. С нами не захотели разговаривать и нас не захотели слушать. Каких-либо действий по возобновлению диалога в последние два месяца не было", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, что за последние 2,5 месяца с начала спецоперации на Украине были ли попытки с американской стороны провести разговор с президентом России.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

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