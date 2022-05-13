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Военное обозрение

Великобритания пообещала военную поддержку Финляндии и Швеции в случае «российской агрессии»

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Источник изображения: topwar.ru

Великобритания гарантирует военную поддержку Финляндии и Швеции и направит войска на их защиту в случае "российской агрессии". Не исключается и размещение на территории этих стран ядерного оружия. Ряд соответствующих заявлений сделал Борис Джонсон по итогам визита в этот регион.

Британский премьер совершил официальный визит в Швецию и Финляндию в преддверии подачи этими странами заявок на вступление в НАТО. Думается, что целью этой поездки и было намерение подтолкнуть эти страны к "правильному" решению, поэтому Великобритания и гарантировала защиты финнам и шведам от "агрессивных русских". И можно сказать, что это сработало, сегодня президент Финляндии Саули Нийнистё и премьер Санна Марин уже высказались за вступление в альянс. Об этом сообщало "Военное обозрение" в одном из своих новостных материалов.

Как сообщается, во время визита в регион Джонсон подписал два документа о взаимных гарантиях с Финляндией и Швецией. Если убрать всю словесную шелуху типа "наше партнерство выходит на новую высоту", то основная суть подписанного - Великобритания гарантирует шведам и финнам защиту от "агрессивной России". Согласно заявлению Джонсона, в случае нападения на эти страны британские войска немедленно последуют для отражения атаки. Стоит отметить что гарантии взаимные, поэтому если на Великобританию нападут "злые русские", шведы и финны тоже должны поспешить бритам на помощь.

По информации британской прессы, Джонсон выразил серьезные намерения рассмотреть возможность размещения на территории скандинавских стран даже ядерного оружия, якобы для защиты их суверенитета. Правда какое оружие собрался размещать британский премьер не пояснил.

Кстати, пресс-служба британского премьера назвала дезинформацией предположения о том, что своим визитом Джонсон пытался склонить Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО. Как пояснили в Лондоне, это "не соответствует действительности".

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Страны
Великобритания
Россия
Финляндия
Швеция
Проекты
NATO
Ядерный щит
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