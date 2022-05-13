Казахстан намерен организовать производство БЛА "Анка"

ЦАМТО, 12 мая. Как уже сообщалось, турецкая компания Turkish Aerospace Industries (TAI) 11 мая подписала с АО "НК "Казахстан инжиниринг" меморандум о взаимопонимании по организации производства в Казахстане средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Анка".

Меморандум подписан вслед за заключенным в ноябре 2021 года TAI и Агентством по закупкам "Казспецэкспорт" контрактом на поставку трех БЛА "Анка".

В соответствии с меморандумом, БЛА "Анка" будут совместно производиться в Казахстане. Сотрудничество предусматривает передачу соответствующих технологий, включая процессы обслуживания и ремонта.

Таким образом, Казахстан станет первой страной, где будет организовано производство БЛА "Анка" за пределами Турции. Ожидается, что проект позволит расширить возможности ОПК Казахстана в сфере производства БЛА и обеспечить подготовку кадров в этой области.

Как сообщал ЦАМТО, 27 ноября 2021 года компания Turkish Aerospace Industries на своей официальной странице в Twitter сообщила о подписании экспортного контракта на поставку БЛА "Анка" в Казахстан. По данным турецких СМИ, соглашение с республиканским государственным предприятием "Казспецэкспорт" предусматривало поставку ВВС Казахстана к 2023 году трех БЛА "Анка" и двух наземных станций управления. Соглашение также включало пакет логистической поддержки (техническая документация, обучение и запасные части). Компания не раскрыла версию поставляемых БЛА и стоимость поставки.

По информации TAI, размах крыла БЛА составляет 17,5 м, длина – 8,6 м, высота – 3,25 м, максимальный взлетный вес – 1700 кг, вес полезной нагрузки – 350 кг, практический потолок – 30 тыс. футов (9144 м). БЛА оснащен двигателем на тяжелом топливе мощностью 155 л.с. и развивает крейсерскую скорость 110-135 узлов. Максимальная продолжительность полета составляет около 30 ч, дальность действия – до 250 км.

БЛА семейства "Анка" класса MALE предназначен для ведения разведки, обнаружения, идентификации и поражения целей в дневное и ночное время суток в сложных погодных условиях. Аппарат может оснащаться ЭО/ИК полезной нагрузкой, РЛС с синтезированной апертурой, защищенными средствами связи, автоматической системой взлета и посадки, малоразмерными боеприпасами MAM-L и MAM-C.