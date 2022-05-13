На Севмаше построят обитаемый глубоководный подводный аппарат

ЦАМТО, 12 мая. На Севмаше (входит в АО "ОСК") построят отечественный обитаемый подводный аппарат (ОПА) для выполнения работ, связанных с эксплуатацией морских магистральных газопроводов.

Обитаемый подводный аппарат проекта 03660 создается по заказу ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург" в интересах ПАО "Газпром". Он будет оснащен прозрачным акриловым прочным корпусом сферической формы и укомплектован уникальным по своим характеристикам погружаемым оборудованием, комплектом навесного оборудования, гидравлическим манипуляторным комплексом.

Документация технического проекта, одобренная Российским морским регистром судоходства, передана на предприятие, выполняется отехнолаживание рабочих чертежей и организация строительства новой техники.

Головной исполнитель НИОКР по созданию ОПА – Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Проектирование выполняется с участием конструкторского бюро "СПМБМ "Малахит" и ведущих организаций судостроительной и авиационной отрасли – разработчиков комплектующего оборудования. Экспертно-техническое сопровождение работ обеспечивает Центр подводных исследований Русского географического общества.

Автономность аппарата рассчитана на работу экипажа из двух человек на глубинах погружения до 2250 м. Аппарат рассчитан на эксплуатацию в пресной и морской воде в неограниченных районах плавания.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".