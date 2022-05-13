Минобороны ФРГ вводит в заблуждение киевские власти и затягивает сроки поставок ЗСУ Gepard

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Поставка обещанных Украине немецких ЗСУ Gepard задерживается. При этом причиной в данном случае являются отнюдь не технические неполадки или проблемы с логистикой, а «неопределенная» политика властей ФРГ. Об этом сообщает одно из крупных немецких изданий.

В публикации говорится, что по сути немецкое правительство вводит украинские власти в заблуждение. Все дело в том, что Киеву были обещаны прямые поставки вооружения. В то же время, глава военного ведомства ФРГ Кристин Ламбрехт, комментируя планы Минобороны для немецкой общественности, заявила, что Украине необходимо самостоятельно заказать ЗСУ Gepard непосредственно у производителя – компании Krauss-Maffei Wegmann.

В Киеве, как сообщается в издании, судя по всему об изменениях в процедуре поставок вооружения не знают, что создает некоторую неопределенность и оттягивает сроки передачи самоходных зенитных установок ВСУ.

Напомним, что президент Владимир Зеленский регулярно призывает мировое сообщество ускорить процесс поставок вооружения Украине. В противном случае, ВСУ не смогут оказать сопротивления «российской агрессии».

Впрочем, маловероятно, что массовые поставки зарубежного оружия изменят положение на фронте. Во-первых, ВСУ несут серьезные потери в живой силе, регулярно пополняя свои подразделения необученными резервистами, которые едва справляются с советской техникой, не говоря уже о зарубежной. Кроме того, ремонт и обслуживание западного вооружения также имеет существенные отличия и требует соответствующей подготовки.

Таким образом, ВСУ вряд ли спасет даже, так называемый «ленд-лиз», закон о котором накануне был подписан президентом США Джо Байденом. Разве что, американцы отправят свое вооружение на Украину вместе со специалистами. Однако в таком случае это будет прямым вмешательством в конфликт, от которого так упорно «открещиваются» в Вашингтоне.