Грузовик ВСУ с противотанковым вооружением захватили под Изюмом

Грузовик ВСУ ГАЗ-66, который перевозил противотанковое вооружение, захватили на Изюмском направлении. Снимки трофеев появились в Сети.

Военнослужащие выявили маршрут поставок противотанкового вооружения на передовые позиции ВСУ, и российский спецназ уничтожил машину.

Кроме того, военные захватили большое количество шведских одноразовых противотанковых гранатометов AT4. Они в основном используются для борьбы с бронированными целями, но могут применяться и в роли противопехотного оружия.

Еще захватили противотанковый ракетный комплекс "Стугна". Его разработало Киевское конструкторское бюро. ПТРК уничтожает бронированные цели и танки. В качестве трофеев освободители получили и выстрелы к РПГ-7.

Светлана Цыганкова