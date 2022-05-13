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Российская газета

Грузовик ВСУ с противотанковым вооружением захватили под Изюмом

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Источник изображения: rg.ru

Грузовик ВСУ ГАЗ-66, который перевозил противотанковое вооружение, захватили на Изюмском направлении. Снимки трофеев появились в Сети.



Военнослужащие выявили маршрут поставок противотанкового вооружения на передовые позиции ВСУ, и российский спецназ уничтожил машину.

Кроме того, военные захватили большое количество шведских одноразовых противотанковых гранатометов AT4. Они в основном используются для борьбы с бронированными целями, но могут применяться и в роли противопехотного оружия.

Еще захватили противотанковый ракетный комплекс "Стугна". Его разработало Киевское конструкторское бюро. ПТРК уничтожает бронированные цели и танки. В качестве трофеев освободители получили и выстрелы к РПГ-7.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
РПГ-7
Компании
ГАЗ Группа
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