Олег Царев считает, что некоторые российские чиновники заинтересованы в «контролируемом поражении» РФ на Украине

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Олег Царев, бывший депутат Верховной рады Украины, известный своими пророссийскими взглядами, рассуждает, почему часть высокопоставленных российских чиновников «заинтересованы в контролируемом поражении России».

Посмотрите, как мало тех, кто заявил свою активную позицию. Аксенов, Рогозин, Кадыров, Турчак, Гладков. Кто ещё? Вся огромная армия чиновников хранит глухое молчание. Почему?

— задается вопросом Царев в своем телеграм-канале.

И далее дает такое объяснение поведению остальных представителей власти в отношении украинского конфликта.

Представьте, пишет Царев, что вы всего добились в своей жизни не только для себя лично, но и для своих детей и внуков. Вы находитесь на вершине власти, стали частью элиты страны. Вам есть что терять в случае нестабильной ситуации, которая неизбежно может привести к ротации в верхних эшелонах власти. И вдруг жизнь резко меняется. Страна вступает в военный конфликт, напряженная обстановка требует принятия серьезных усилий. Требуются перемены, а перемены могут привести к смене властной элиты.

Как этого избежать? Очень просто, рассуждают некоторые наши власть предержащие чиновники. Необходимо контролируемое поражение в войне, уступки Западу, которые позволят вернуть статус-кво, а значит, сохранить власть. Например, вернуть Крым, но постепенно, скажем так, в течение 15-25 лет. Да, санкции никуда не денутся. Но они ведь затрагивают в основном простых граждан.

Как говорили раньше — даже самый убыточный колхоз сможет прокормить своего председателя. Хоть одного, но сможет

— пишет Царев.

Арестованные активы, имущество олигархов никто, естественно, не вернет. Но хотя бы перестанут отнимать дальше. А ресурсы огромной России никуда не денутся. Даже ограниченный экспорт будет продолжать приносить сверхдоходы тем, кто привык кормиться за счет природных богатств страны. Пусть будет чуть хуже, чем сейчас, зато стабильно, - считают они.

В такой ситуации старые элиты не заинтересованы в победе России. Они всеми силами стараются воспрепятствовать скорейшему окончанию военных действий поражением противника. Именно поэтому наши войска ведут себя так осторожно, не наносят массированные удары по всем критически важным для жизнеобеспечения объектам украинской инфраструктуры. Поэтому мы не арестовываем западные активы, что было бы логичной симметричной мерой в ответ на финансовые и экономические санкции Запада. Продолжаем выплачивать долги «недружественным странам». Мы делаем всё, «чтобы продемонстрировать противнику, что мы готовы платить и каяться, каяться и платить», — считает Царев.

Политик пишет, что наша огромная страна, могучий российский народ способны одолеть любого внешнего врага. Для этого, призывает Царев, необходимо прямо сейчас «включить режим «Вставай Страна Огромная», и тогда ситуация на фронте и в экономике кардинально поменяется. Но для этого у всех, в том числе самых высокопоставленных чиновников, должно возникнуть понимание, что другого выхода, кроме как победа, у нас нет. Сейчас мы стоим перед выбором — уничтожение или победа.

Другого развития событий, кроме как выиграть в противостоянии с Западом, у России на самом деле нет. Нет выбора и у чиновников, которые этого еще не поняли.

Запад не даст соскочить и подписать позорный мир (капитуляцию). Их устраивает только разгром России. Чем раньше все это поймут, тем меньше будет жертв и разрушений,

— заключает Олег Царев.

Тем временем в сети обсуждается вопрос того, как Запад поступал с потерпевшими поражениями или решившими пойти на определённые уступки Западу: Саддам Хусейн, Слободан Милошевич - только пара примеров. Запад никогда не станет учитывать интересы тех, кто проигрывает. Поэтому - только победа.