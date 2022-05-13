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Рособоронэкспорт активно продвигает на мировой рынок современные российские вооружения и военную технику

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Макет танка Т-14 "Армата" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Макет танка Т-14 "Армата" на стенде "Рособоронэкспорта" выставки оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 12 мая. АО "Рособоронэкспорт" (входит в ГК Ростех) активно продвигает на мировой рынок современные российские вооружения и военную технику, которые были представлены в ходе торжественных мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Традиционно военные парады в России 9 мая – это не только символ памяти о Великой Победе над фашизмом, но и демонстрация самой современной техники, созданной специалистами оборонной промышленности. В 2022 году на улицы Москвы и других городов страны вышли десятки образцов вооружения и военной техники отечественного производства.

Главный военный парад России состоялся на Красной площади в Москве. По информации Министерства обороны Российской Федерации, в состав механизированной колонны вошла 131 ед. современной военной техники, в том числе танки Т-14 "Армата", бронеавтомобили повышенной защищенности семейства "Тайфун" с различными боевыми модулями, бронетранспортеры БТР-82А, перспективный колесный бронетранспортер на платформе "Бумеранг", боевой беспилотный многофункциональный робототехнический комплекс на гусеничном ходу "Уран-9", реактивная система залпового огня "Торнадо-Г", самоходная гаубица МСТА-С, зенитные ракетные комплексы "Бук-М3" и "Тор-М2", зенитная ракетная система С-400.

Кроме того, по всей стране в эти майские дни в рамках многочисленных памятных мероприятий и подготовки к ним в небе российских городов можно было увидеть десятки самолетов и вертолетов, в частности, истребители пятого поколения Су-57, сверхманевренные многофункциональные истребители Су-30СМ, многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35С, военно-транспортные самолеты и топливозаправщики типа Ил-76/78, боевые вертолеты Ми-28Н и Ка-52.

Торжественные мероприятия прошли и в ряде других стран, где можно было ознакомиться, например, с бронеавтомобилями специального назначения "Тигр" и "Патруль", крупнокалиберным пулеметом "Корд", 7,62-мм пулеметом "Печенег", 5,45-мм автоматом Калашникова АК-12, беспилотным многофункциональным комплексом "Орлан-10" и др.

Экспортоориентированные аналоги представленной в рамках празднования Дня Победы техники указаны в каталоге Рособоронэкспорта.

Рособоронэкспорт своевременно отслеживает мировые тренды, новые вызовы и угрозы безопасности различных уровней и в плотном взаимодействии с предприятиями российской оборонной промышленности своевременно реагирует на возникающие запросы рынка. В последние годы ставка делается на развитие предложений в области беспилотной авиации и робототехники, высокотехнологичной продукции с элементами искусственного интеллекта, высокоточных боеприпасов.

В 2022 году натурные образцы поставляемых на экспорт Рособоронэкспортом российских вооружения и военной техники будут широко представлены журналистам и профильным иностранным специалистам в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2022" (15-21 августа, г.Кубинка, rusarmyexpo.ru).

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "Рособоронэкспорт".

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