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Военное обозрение

Постпред США в ООН: КНДР готовит полигон для проведения ядерных испытаний

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Источник изображения: topwar.ru

КНДР ускоряет темпы развития своей ядерной программы и готовится провести седьмые испытания ядерного вооружения. С этой целью Пхеньян проводит реконструкцию своего полигона «Пхунгери», о чем накануне заявила постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

Напомним, что свои шестые ядерные испытания Северная Корея предположительно провела в сентябре 2017 года. Тогда недалеко от вышеупомянутого полигона геологической службой США было зафиксировано землетрясение магнитудой свыше 6 баллов. В свою очередь, в Южной Корее заявили, что природное явление, вероятнее всего, носило искусственный характер и было спровоцировано ядерным взрывом.

Стоит добавить, что в 1996 году 183 государства подписали договор, запрещающий проведение испытаний ядерного вооружения. В соглашении не участвовали Пакистан, Индия и КНДР. При этом документ по сей день не ратифицирован, а, следовательно, он не имеет силы.

Что касается Северной Кореи, страна только в этом году провела 14 пусков ракет, которые предположительно станут носителями для ядерных боеголовок. Ранее сообщалось, что испытывались, как МБР, так и тактические ракетные комплексы – носители малого ядерного заряда.

Теперь, видимо, подошло время очередных испытаний, но уже ракет, снащенных ядерной боевой частью.

Собственно говоря, ускорение реализации ядерной программы укладывается в намерения КНДР, озвученные ее лидером Ким Чен Ыном в марте текущего года. С его слов, Пхеньян готовится к затяжной конфронтации с США и сможет сдержать любую агрессию со стороны, дословно, «американского империализма».

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