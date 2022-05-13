Пентагон потребовал от Киева контроля за передаваемым оружием

ЦАМТО, 12 мая. США требуют от Киева контроля за тем, куда попадает передаваемое Вашингтоном оружие. Об этом, как передает "РИА Новости", заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Я проверяю это каждый раз, когда мы говорим с нашими партнерами, и мы делаем это еженедельно. В очередной раз я возвращался к этому вопросу с министром обороны Украины Алексеем Резниковым вчера (10 мая). Мы продолжим отслеживать этот очень важный момент", – сказал он на слушаниях в комитете палаты представителей по ассигнованиям.

Л.Остин добавил, что украинским властям уже заявили о необходимости подотчетности и контроля за тем, как размещается передаваемое США оружие.