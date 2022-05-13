«Использовать невозможно»: Командование ВМС США выступило за утилизацию нескольких кораблей, которые не прослужили и трёх лет

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В последние годы США озабочены вопросами наращивания мощи своих Военно-морских сил. Это происходит на фоне постоянного увеличения Военно-морского флота Китая. Но даже в такой ситуации командование ВМС США не отказалось от планов по утилизации кораблей. При этом списать в утиль хотят даже новые корабли, которым менее трех лет от сдачи в эксплуатацию.

Командующий военно-морскими операциями адмирал Майкл Гилдей считает, что целый ряд кораблей не может выполнять свои боевые задачи. Их невозможно использовать. Свою позицию он изложил во время выступления в Палате представителей Конгресса США. В частности, адмирал отметил, что противолодочные корабли не могут выполнять свою основную задачу. Технические системы на кораблях не работают, отслеживать современные субмарины не могут, что делает такие корабли фактически бесполезными, а их содержание не выгодным.

Вывод из эксплуатации девяти военных кораблей позволит сэкономить в 2023 году примерно 391 миллион долларов. Конечно, очень любопытно, что ради таких средств американские адмиралы утилизируют корабли, тогда как Украине передается 40 миллиардов долларов, но это отдельный вопрос.

Сами боевые корабли прибрежной зоны обошлись американскому бюджету в 3,2 млрд долларов. Тем самым, чтобы окупить затраты на их постройку, понадобится десять лет. Но в ВМС готовы на это пойти. Хотя USS Indianapolis, USS Billings и USS Wichita были сданы в эксплуатацию в 2019 году. Они не прослужили и трех лет, но успели навлечь на себя недовольство военно-морского командования.

Эти корабли предназначались для действий в Тихом океане. То есть, изначально их готовили для противостояния китайскому флоту. Однако не учли уровень технического развития современных ВМС НОАК.

Правда, последнее слово в любом случае остается за Конгрессом. Ранее конгрессмены уже отвергали просьбы военных о выводе кораблей из эксплуатации. В Палате представителей озабочены, как сокращение количества кораблей отразится на увеличивающемся разрыве в численности кораблей ВМС США и ВМС Китая.

Военно-морское командование напирает на многочисленные проблемы кораблей прибрежной зоны, в том числе неоднократные поломки и ограниченность вооружения. Корабли изначально собирались использовать на мелководье, например в Южно-Китайском море. Однако, судя по всему, сами военные моряки поняли бесперспективность такого использования.

Член Палаты представителей Адам Смит, который председательствует в комитете по вооруженным силам, отметил, что эти корабли ни к чему не готовы, использовать их нельзя, так как они постоянно ломаются. Кроме того, стоимость кораблей очень высокая, особенно если сравнивать с их реальными возможностями. Фактически речь идет о выброшенных деньгах: миллиарды долларов ушли, а дееспособные корабли флот не получил.

Адама Смита поддержал сенатор из Оклахомы республиканец Джим Инхоф, который отметил ошибочность ставки на прибрежные боевые корабли. По словам Инхофа, главный упор ВМС США сейчас должны делать на расширение возможностей флота и увеличение количества кораблей.

Но в Пентагоне пока выступают в защиту программы прибрежных боевых кораблей. Заступиться за них, в частности, пытался официальный представитель американского военного ведомства Джон Кирби. Он заявил, что корабли «служат определенной цели», только вот какая это цель? Правда, и Кирби отметил, что ВМС США работают над созданием нового класса кораблей, которые бы оптимально подходили для ответа на вызовы со стороны Китая и России. Эти перспективные корабли должны обладать большими возможностями, чем LCS.