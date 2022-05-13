Чехия рассчитывает получить немецкие танки в качестве замены тяжелой военной техники, поставленной Украине

ЦАМТО, 12 мая. Чехия ведет переговоры с Германией по поставке ОБТ "Леопард" в качестве замены той тяжелой военной техники, которую Прага поставила на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило Чешское ТВ со ссылкой на главу Минобороны Яну Чернохову.

"По словам Я.Черноховой, Чехия ведет с Германией переговоры по поставке танков "Леопард" в обмен на вооружение, которое Чехия направила на Украину. Чешская армия могла бы получить какую-то промежуточную версию между старшим типом танков "Леопард-1" и современным "Леопард-2", – передает телеканал.

При этом глава Минобороны подчеркнула, что Чехии нужна сильная боеспособная армия, отмечает агентство.

"Мы нуждаемся в сильной армии, в армии, хорошо оснащенной и модернизированной. Пока у нас еще есть, что в этом плане догонять", – заключила Я.Чернохова.