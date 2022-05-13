Германия начала обучение украинских военных обращению с гаубицами PzH 2000

ЦАМТО, 12 мая. Минобороны Германии объявило о старте обучения украинских военнослужащих обращению с гаубицами Panzerhaubitzen-2000, передает "РИА Новости".

"Сегодня (11 мая) началось обучение украинских военнослужащих на гаубицах PzH-2000 – современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", – говорится в сообщении Минобороны Германии в Twitter.

Ведомство уточнило, что обучит 18 боевых расчетов. В программе также участвуют Нидерланды.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц PzH-2000. По ее словам, на обучение требуется около 40 дней, но оно может быть завершено и быстрее.