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ЦАМТО

Германия начала обучение украинских военных обращению с гаубицами PzH 2000

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Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины
Самоходные гаубицы PzH 2000 для Украины.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 12 мая. Минобороны Германии объявило о старте обучения украинских военнослужащих обращению с гаубицами Panzerhaubitzen-2000, передает "РИА Новости".

"Сегодня (11 мая) началось обучение украинских военнослужащих на гаубицах PzH-2000 – современной артиллерийской системе. Важно, что это четкий сигнал нашей солидарности. Но через это обучение и через поставки Германия не станет участницей войны", – говорится в сообщении Минобороны Германии в Twitter.

Ведомство уточнило, что обучит 18 боевых расчетов. В программе также участвуют Нидерланды.

Как напоминает агентство, ранее министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Берлин поставит Украине семь гаубиц PzH-2000. По ее словам, на обучение требуется около 40 дней, но оно может быть завершено и быстрее.

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Страны
Германия
Нидерланды
Украина
Продукция
PzH 2000
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