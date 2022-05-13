В Швейцарию доставлены первые БЛА "Гермес-900"

ЦАМТО, 12 мая. Швейцарское Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse объявило о доставке в страну первых двух заказанных в Израиле разведывательных БЛА "Гермес-900 HFE" (Heavy Fuel Engine, ADS-15).

Как сообщается, в конце апреля в Швейцарию двумя партиями морским и наземным транспортом были доставлены два БЛА, две наземные станции управления, а также различные материалы и комплектующие для обслуживания и применения ADS-15.

На текущий момент сборка первого БЛА (р.н. D-11) специалистами компании Elbit уже завершена. Вскоре начнется его функциональная диагностика. Второй БЛА (р.н. D-14) присоединится к нему в ближайшее время.

Как планируется, после завершения функционального тестирования БЛА пройдут наземные испытания, включая пробеговые на взлетно-посадочной полосе аэродрома Эммен. Первый полет в Швейцарии должен состояться в середине 2022 года.

После завершения летных испытаний и сертификационных мероприятий Управлением военной авиации (MAA) первые два БЛА во второй половине текущего года будут переданы ВВС. Остальные четыре аппарата будут поставлены к концу 2023 года.

ADS-15 представляет собой невооруженный разведывательный БЛА, который заменит применявшиеся до конца 2019 года разведывательный БЛА ADS-95.

Планируемый срок службы ADS-15 составляет 20 лет. БЛА обеспечивает наблюдение за большими территориями, поиск, обнаружение целей, поддержку защиты важных объектов инфраструктуры и войск. БЛА может быть оснащен различными датчиками, включая ЭО/ИК, РЛС с синтезированной апертурой, средства радиоэлектронной разведки. Комплекс можно использовать днем и ночью.

ADS-15 также может применяться для управления действиями войск, а также огневой поддержки. Помимо разведывательных БЛА, для ведения воздушной разведки в настоящее время в Швейцарии используются только вертолеты, оснащенные инфракрасными системами переднего обзора FLIR (Forward Looking Infrared). Однако применение БЛА существенно дешевле (стоимость часа эксплуатации, время полета в зоне поражения).

Как сообщал ЦАМТО, правительство Швейцарии заключило с компанией Elbit Systems контракт стоимостью около 250 млн. швейц. франков (256 млн. долл.) на закупку БЛА "Гермес-900" в ноябре 2015 года. В рамках проекта Aufklarungsdrohnensystems 15 (ADS-15) ВС Швейцарии должны быть поставлены шесть БЛА "Гермес-900", наземные станции управления и сопутствующее оборудование. Общая потребность ВС Швейцарии составляет 15 БЛА данного типа.