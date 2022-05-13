В России запатентовали ползающего робота

Специалисты Московского авиационного института (МАИ) запатентовали ползающего микроробота-инспектора, предназначенного для работ на солнечных батареях космических аппаратов и поверхности Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает ТАСС.

Изделие включает платформу со служебной и целевой нагрузкой, а также движители-микроактюаторы дугообразной формы. «Изобретение обеспечивает расширение функциональных возможностей за счет точного позиционирования при инспекции поверхностей, повышенный жизненный цикл, повышенную технологичность», — говорится в патенте.

Перемещение робота осуществляется за счет изменения формы микроактюаторов. «Длина шага при этом определяется геометрическими размерами солнечных элементов батареи. Эти признаки в совокупности позволяют обеспечить повышенный жизненный цикл ползающего космического микроробота-инспектора за счет использования механических захватных устройств и расширение функциональных возможностей за счет точного позиционирования ползающего космического микроробота-инспектора», — отмечается в документе.

В августе 2021 года в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» был показан роботизированный комплекс для обнаружения и борьбы со снайперами «Сосна-Н».