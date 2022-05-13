Канадская Globe and Mail: Калининград может стать как территорией конфликта между Россией и НАТО, так и территорией компромисса

Источник изображения: topwar.ru

Авторы статьи, опубликованной в канадской Globe and Mail, считают, что Калининградская область может стать вероятной зоной конфликта между Россией и НАТО в силу географического положения. Важность региона в стратегическом противостоянии России и Североатлантического Альянса усилится в случае вступления Финляндии и Швеции в военный блок.

Сейчас в Калининградской области размещается Балтийский флот России, современные силы ПВО и мобильные ракетные установки «Искандер-М», способные нести ядерный боезаряд. Скорее всего, руководство РФ будет усиливать милитаризацию региона, что создает серьезные угрозы Польше, Германии и другим европейским странам, входящим в НАТО.

От громких заявлений Путин может перейти к реальным действиям. Западные военные стратеги не исключают вторжение российских войск в Сувалкский коридор, принадлежащий Польше и Литве, что позволит соединить Калининградскую область с Белоруссией. Это отрежет прибалтийские государства от союзников по альянсу, а также может послужить началом военного конфликта между Россией и НАТО. В свете решимости, которую Путин проявил в отстаивании интересов России и противостоянии НАТО, начав военную спецоперацию на Украине, такой сценарий не может быть исключен.

Сегодня Калининград, как заявляют в канадской прессе, создает проблемы как России, так и НАТО. Обе противоборствующие стороны должны вести себя очень осторожно в этом вопросе. Скорее всего, НАТО и России придется искать некие компромиссы, чтобы сохранить хрупкий баланс в балтийском регионе. Именно бывший Кенигсберг может стать необходимой стартовой площадкой для деэскалации и разработки системы взаимной безопасности во всей Европе после завершения украинского конфликта, как считают канадские авторы.