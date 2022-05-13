"Как с цепи сорвались". Что устроили украинские артиллеристы в Донбассе

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости, Андрей Коц. Украинские военные в последние дни все чаще обстреливают города Донбасса. Бьют как ствольными, так и реактивными системами. Среди мирных жителей есть погибшие и раненые, в том числе дети. И чем ближе замыкание "большого донбасского котла", тем сильнее зверствуют артиллеристы ВСУ. О том, что происходит в зоне боевых действий, — в материале РИА Новости.

Тактика террора

ВСУ возобновили обстрелы ДНР в среду с раннего утра. Сначала под удар попала Ясиноватая к северу от Донецка. По многострадальному городу выпустили более десяти реактивных снарядов РСЗО "Град". Затем — артналет 122-миллиметровым калибром по селу Александровка. Следом снаряды разрушили несколько домов в Михайловке и Пантейлемоновке. А ближе к полудню досталось Макеевке и Донецку — Куйбышевскому и Петровскому району.

Накануне ВСУ били по столице ДНР кассетными боеприпасами. Погибли два местных жителя, еще пятеро, включая девятилетнего ребенка, получили тяжелые ранения. Украинские артиллеристы ударили по рынку "Меркурий" в Кировском районе, где нет никаких военных объектов. Это в очередной раз доказывает, что Киев использует тактику террора, стремясь как можно сильнее запугать мирное население.

Всего, по данным представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), за 84 дня эскалации в республике погибли 110 мирных жителей, в том числе четверо детей. Ранены 499 человек, среди них 31 ребенок. Это без Мариуполя — там подсчет еще не завершен. По словам донецких властей, именно украинские артиллеристы ответственны за большинство гражданских жертв.

Последствия обстрела в Донецке Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Куденко

"Особенно досаждает нам артиллерия 25-й отдельной парашютно-десантной бригады, сидящей в Авдеевке, и 56-й отдельной мотопехотной бригады, занимающей позиции к западу от Донецка в поселке Пески, — рассказал РИА Новости офицер армии ДНР с позывным Клим. — Штурмовать в лоб мы не можем — за восемь лет ВСУ сильно укрепились в этих районах. Орудия сразу после стрельбы откатывают в укрытия, поэтому их очень сложно накрыть контрбатарейным огнем. Впрочем, потери они несут. Плюс нам очень помогает российская авиация".

Западная артиллерия

Действительно, ВКС России серьезно потрепали артиллерию ВСУ. По последней информации Минобороны, с 24 февраля авиация уничтожила 1455 орудий и 360 установок РСЗО. Кроме того, ВСУ испытывают острый снарядный голод: многие склады боеприпасов успешно поражены высокоточным оружием, а некоторые, как, например, крупнейший в стране арсенал в Балаклее, перешли под контроль российской армии.

Впрочем, Запад наращивает поставки артиллерийских систем натовского образца и боеприпасов к ним. Так, американцы уже передали ВСУ около 90 155-миллиметровых гаубиц М777 и обучили обращаться с ними более 300 украинских солдат. Аналогичную технику планируют отправить Канада и Австралия. Германия и Нидерланды передадут Киеву 12 самоходных артиллерийских систем PZH-2000, которые считаются одними из лучших в мире. А Италия выделит из запасов САУ M109.

Артсистемы способны стрелять всей номенклатурой 155-миллиметровых боеприпасов, стоящих на вооружении стран НАТО. Наибольшую опасность представляют управляемые активно-реактивные снаряды M982 Excalibur. Западные гаубицы забрасывают их на дистанцию до 57 километров с круговым вероятным отклонением всего в четыре метра. За счет складывающихся аэродинамических консолей снаряд планирует к цели с высшей точки баллистической траектории. Высокую точность обеспечивает спутниковая система управления.

Запуск M982 Excalibur 155 миллиметров из ствола гаубицы M777 во время стрельбы, США Источник изображения: © Фото : U.S. Army / Sgt. Sean Harriman, 2nd BCT, 1st AD, Public Affairs

Вряд ли ВСУ получат много таких снарядов. Все-таки это очень дорогая игрушка даже по меркам НАТО: один выстрел стоит около 70 тысяч долларов. Однако и обычным осколочно-фугасным боеприпасом эти гаубицы бьют на 30 километров, что вполне сопоставимо с возможностями современных российских 152-миллиметровых САУ "Мста-С".

Разжигание конфликта

В понедельник президент США Джо Байден подписал закон о "ленд-лизе" для Украины. Документ, одобренный обеими палатами конгресса, упростит военную помощь Киеву, а также расширит номенклатуру оборудования и техники, которой Вашингтон готов поделиться. Тем не менее многие специалисты уверены: это не склонит чашу весов на сторону ВСУ.

"Закон о "ленд-лизе" не повлияет на исход конфликта, но скажется на его продолжительности, — считает эксперт Российского совета по международным делам Прохор Тебин. — Администрации Байдена, как и в целом западному миру, выгодно затягивать время для укрепления своих позиций и ослабления России. И усиление военной поддержки Украины как раз служит этой цели: Киев, пользуясь помощью стран Запада, впадет в еще большую зависимость от них".

С другой стороны — и Москва не собирается сидеть сложа руки и наблюдая, как западное оружие нескончаемым потоком течет на восток. ВКС России уже наносили высокоточные удары по тяговым подстанциям украинских железных дорог, выводя из строя протяженные участки путей сообщения. Кроме того, предпринимаются меры по уничтожению стратегически важных мостов. Конечно, полностью предотвратить поставки вряд ли удастся, но львиная доля смертоносного железа до фронта не доедет.