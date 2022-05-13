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Военное обозрение

Американская пресса: Разведке США запретили передавать Украине данные о целях вне украинской территории

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Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон пытается своеобразно «отыграть назад» после публикаций в американской прессе о передаче разведкой данных украинской стороне. Напомним, что такие сведения ранее опубликовали несколько американских медиа, включая канал CNN. В частности, утверждалось, что украинским военным были переданы координаты крейсера «Москва», после чего по нему ВСУ якобы нанесли ракетный удар. Потом Байден «вызвал на ковёр» глав разведывательных ведомств и министра обороны Ллойда Остина, заявив, что утечка такой информации в СМИ (о передаче разведданных Киеву) недопустима.

И теперь американские СМИ устраивают спектакль, заявляя о том, что американским военным и представителям разведсообщества США «запрещено передавать Украине данные о целях вне территории Украины, а также о высшем руководстве Минобороны России и командовании Вооружёнными силами России».

В частности, такого рода публикация появилась в издании Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Из материала:

Американской разведке запрещено передавать данные о высокопоставленных представителях Вооружённых сил России и о целях вне Украины украинским военным. Речь идёт о тех данных, которые могли бы привести к лишению жизни.

Добавляется, что запрет не касается передачи данных о местонахождении высших российских офицеров на украинской территории. Однако то же издание добавляет, что появился «негласный запрет на передачу Украине данных о российских генералах на украинской территории».

Комментируя ранее появившиеся сведения о передаче украинской стороне данных о координатах флагмана ЧФ РФ, американская пресса пишет следующее:

Цель была не в том, чтобы украинские военные нанесли удар, а в том, чтобы лучше подготовиться к обороне на тот случай, если русские пойдут на штурм в Одесской области.

Сделали попытку оправдаться через СМИ. Но вряд ли это отменяет тот факт, что США с головой окунулись в украинский конфликт в качестве основной стороны противостояния с Россией.

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