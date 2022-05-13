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Известия.ru

На Курилах прошли учения ракетных комплексов «Бастион»

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Расчеты береговых ракетных комплексов «Бастион» провели боевые учения на курильском острове Матуа. Об этом в четверг, 12 мая, заявили сотрудники пресс-службы Тихоокеанского флота (ТОФ).

«Расчеты отработали выход на позиции, проведение алгоритма обнаружения и условного уничтожения «вражеских» надводных целей с выполнением электронных (условных) пусков ракет, а также оперативную смену позиционного района», — говорится в сообщении.

В ходе тренировок особое внимание уделили принципам маскировки и скрытного перемещения пусковых установок. Также была отработана тактика защиты воздушного пространства с использованием штатных ПВО.

Ранее, 6 мая, корвет «Гремящий» в ходе учений выполнил стрельбу противолодочным комплексом «Ответ» по подводной цели. Пуск ракеты новейшего противолодочного комплекса проводился в акватории Японского моря. На время проведения стрельб закрытие района обеспечивали 15 кораблей и судов обеспечения ТОФ.

14 апреля две подводные лодки Тихоокеанского флота провели пуски крылатых ракет «Калибр» по целям в Японском море. Лодки преодолели условный противолодочный рубеж, созданный силами «противника», вышли в заданный район, откуда нанесли ракетный удар по мишенной позиции.

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Страны
Япония
Продукция
Бастион
Гремящий
Проекты
Военные учения
Калибр КР
ТОФ
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