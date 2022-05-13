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Известия.ru

Минобороны РФ показало работу ремонтных подразделений на спецоперации

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ

Минобороны России показало работу ремонтных подразделений в ходе специальной операции по защите Донбасса. Специалисты непрерывно ведут обслуживание военной техники в полевых условиях.


«Батальон предназначен для организации и восстановления вооружения <...>. В зависимости от характера неисправности к технике выдвигается либо ремонтно-эвакуационная группа, либо эвакуационная группа», — рассказал начальник штаба ремонтно-восстановительного батальона Александр.

В некоторых случаях мелкий ремонт проводят непосредственно в поле. Если же это невозможно, поврежденную технику эвакуируют в срочном порядке. В качестве буксира выступает армейский эвакуатор, созданный на базе танка Т-72. Машина оборудована мощной лебедкой, краном и даже сошником-бульдозером, чтобы разгребать завалы.

«Самое главное — делать все аккуратно и быстро. Это рискованно и опасно. Но машина бронированная. <...> Разные случаи были. Вытаскивали прямо с поля боя под обстрелом, где все прилетало. Сработали слажено, хорошо», — поделился заместитель командира ремонтного взвода Сергей.

Для бесперебойной работы подразделения российские служащие разворачивают специальные замаскированные пункты. На этих точках в кратчайшие сроки проводятся восстановительные операции любой сложности. В распоряжении техников самые эффективные и современные инструменты.

Особое внимание уделяется оборудованию войск, действующих на значительном удалении от пунктов временного развертывания и дислокации. В приоритете также военная техника, которая необходима для выполнения срочных задач.

Ранее в среду в Минобороны опубликовали кадры боевой работы подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ). На видео показано, как военные осуществили огневые удары по опорному пункту ВСУ, после того как личный состав противотанкового подразделения выдвинулся в заданный для этого район.

10 мая, Минобороны России показало кадры работы расчетов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, которые призваны обеспечивать защиту подразделений Вооруженных сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время военной спецоперации по защите Донбасса.


24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Т-72
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
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