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НАСА задействует корабли SpaceX и Boeing для доставки астронавтов на МКС

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Источник изображения: naked-science.ru

Менеджер коммерческой программы полетов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Стив Стич рассказал, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) задействует для доставки астронавтов на МКС корабли как компании SpaceX, так и Boeing. Делать это планируется поочередно, сообщает ТАСС.

По словам Стича, между кораблями Starliner от Boeing и Crew Dragon от SpaceX есть различия, но при этом они оба отвечают требованиям НАСА по безопасности доставки экипажа на МКС, его пребывания на станции и возвращения на Землю.

Ранее в НАСА заявили, что рассчитывают продолжить сотрудничество с Россией на Международной космической станции до 2030 года. Глава НАСА Билл Нельсон отметил, что в данный момент у американской стороны нет оснований полагать, что Россия готова выйти из партнерских отношений по станции.

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Страны
Россия
США
Компании
Boeing
NASA
SpaceX
Проекты
МКС
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