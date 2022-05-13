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Российская газета

Ракетчики ТОФ отразили нападение кораблей "противника" на Курилы

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Источник изображения: rg.ru

На курильском острове Матуа расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" Тихоокеанского флота (ТОФ) отразили нападение кораблей условного противника.

В ходе тренировки расчеты отработали маскировку и скрытное перемещение пусковых установок по острову, выход на позиции, обнаружение и условное уничтожение "вражеских" надводных целей. Пуски ракет были электронными (условными). Затем подразделение оперативно сменило позиционный район.

"Тренировки были проведены в рамках плановой боевой учебы ракетчиков Тихоокеанского флота", - сообщил "РГ" сотрудник пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ, капитан 3-го ранга Илья Колесников.

Напомним, дивизион БРК "Бастион" ТОФ приступил к несению круглосуточного дежурства на острове Матуа 1 декабря 2021 года. Ракетчики контролируют прилегающую акваторию и проливы.


Александр Филимоненко

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