Белорусский взгляд на военные уроки конфликта на Украине

Белорусское издание "Беларусь сегодня" опубликовало небезынтересный материал "На совещании у Президента обсудили государственный оборонный заказ. Какие решения приняты?" о состоявшемся 10 мая 2022 года под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко совещания по вопросу белорусского государственного оборонного заказа на 2022 год.

Совещание под председательством президента Белоруссии Александра Лукашенко по вопросу белорусского государственного оборонного заказа на 2022 год. Минск, 10.05.2022 (с) www.sb.by

"Нас никто не должен застать врасплох"

Ставка на повышение мобильности армии себя оправдала. Важные уроки украинского конфликта. Россия поможет Беларуси в сфере ракетного производства. Подробности совещания у Президента по вопросу государственного оборонного заказа на этот год

Развитие военно-промышленного комплекса и государственный оборонный заказ всегда были на особом контроле Президента. Воевать мы не хотим и не собираемся. Но столь же непреложен и другой факт. В мире уважают сильных, умеющих за себя постоять. Поэтому в любое время любая власть должна уметь защитить свое государство и свой народ. Банальные вроде бы истины, но от их осознания зависит ни много ни мало независимость и безопасность страны. Вот и во вторник Александр Лукашенко сделал на этом акцент:

- Нас никто не должен застать врасплох. Урок прошлой войны. Мы не агрессоры, ни на кого не собираемся наступать. Но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро. Надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники, и реагировать.

Важные уроки

Посещая предприятия ВПК, знакомясь с новейшими образцами оборонной промышленности, на различных встречах и совещаниях по данному вопросу Президент не единожды говорил о том, насколько важно нам иметь мобильную, хорошо оснащенную армию, отдавая при этом приоритет отечественному производителю. Да, по совокупной мощи с блоком ­НАТО мы не сравнимся. Но способность нанести неприемлемый ущерб противнику - это хороший сдерживающий фактор для любого потенциального агрессора.

За годы независимости страны белорусская армия прошла уже четыре этапа реформирования и модернизации. Останавливаться на этом не собираемся. Обстановка на внешнем контуре, да и в целом геополитическая ситуация в мире заставляют нас быть начеку и постоянно совершенствовать свои Вооруженные Силы. Эта мысль красной нитью проходила через весь разговор во Дворце Независимости.

Государственный оборонный заказ регламентирует вопросы поставок для нашей армии вооружения, военной техники и других материальных средств.

- В сложившейся обстановке данная повестка как никогда актуальна, - подчеркивает Главнокомандующий. Замечает, что недавно этот вопрос уже обсуждался в Министерстве обороны в центре стратегического управления. Но сама жизнь требует корректировок:

- Скажу откровенно, тогда мы по-другому видели и свою армию, и прежде всего вооружение нашей армии. И, опять же абсолютно откровенно, военная операция Российской Федерации в Украине нас многому научила. С первого дня этой операции я требовал от руководства Министерства обороны, от вас всех с учетом уроков войны определиться, какая война будет в Беларуси, если, не дай бог… И какое оружие нам нужно будет для нашей армии, если вдруг нам придется с оружием в руках защищать свою страну.

Александр Лукашенко рассказал, что постоянно требует от министра обороны наблюдать за происходящим вокруг и делать выводы:

- Уроки, уроки и еще раз уроки! Как мне было доложено, уроки извлечены. И когда я задал вопрос: "А с позиции сегодняшнего дня подходы изменились?" - "Да, изменились". Иначе и быть не могло. Поэтому под этим углом мы должны рассмотреть наш государственный оборонный заказ на текущий год.

Впрочем, обладание современным, высокоэффективным и обязательно нужным для нашей территории оружием - это еще не все. События в той же Украине, по словам Президента, показывают, что не менее важно накормить солдата, вовремя подвезти боеприпасы, развернуть медицинские пункты и прочее:

- То есть тыловое обеспечение в современной, казалось бы, суперреволюционной, модернизированной армии сегодня, как и прежде, играет важнейшую роль.

Армия должна быть мобильной

В ходе совещания Главнокомандующий не раз еще будет обращаться к урокам Украины. В частности, говоря об оснащенности белорусской армии современным оружием и военной техникой, Александр Лукашенко заявил:

- Оборонно-промышленный комплекс является одним из важнейших высокотехнологичных секторов белорусской экономики. Естественно, мы должны опираться на отечественного производителя вооружений.

Вместе с тем Глава государства предупреждает, что здесь нельзя переборщить с "умнейшими технологиями". Все это должно быть функционально и просто в использовании для рядовых бойцов.

- И никакая контрактная армия в этом плане нас не спасет. Все эффективно, что просто и надежно. Вот что самое главное… Если танки, то очень популярные среди военных Т-72. Модернизированные наши танки - хорошее оружие. А что касается легкобронированных автомобилей "Кайман", тоже помните - мы делали крен к тому, что все-таки армия наша должна быть мобильной. Опять урок Украины. Самыми эффективными, в том числе со стороны украинских вооруженных сил, оказались мобильные группы, которые мгновенно, неожиданно приближаясь к противнику, который гораздо их превосходит, наносят разительные удары. Но для этого нужны средства передвижения. Чтобы ночью или в течение часа-двух (для Беларуси это актуально, инфраструктура дорожная очень развита) они могли подойти к любому очагу, который зафиксирует разведка, и нанести удар.

Части должны быть очень подвижными, и на этом надо сконцентрироваться.

Александр Лукашенко обратил внимание, что такое вооружение, как, к примеру, С-400, суперсовременные самолеты и так далее - это хорошо. Но крупные высокотехнологичные силы, будь то США или ­НАТО, обладают колоссальным потенциалом, чтобы за 1-2 часа уничтожить аэродромы:

- И куда вы будете сажать самолеты? Более того, живучесть этих самолетов сегодня всего ничего. Поэтому куда ни кинь, везде мобильность, мобильность и еще раз мобильность.

Президент напомнил, что еще 10 лет назад убедил Вооруженные Силы, что нужно идти этим путем:

- И, как выяснилось сегодня, мы оказались правы, в этом плане выиграли. Пусть 65-70 тысяч армия. Казалось бы, небольшая. Но и не малая. И она очень мобильная.

Внезапность, неожиданность в любой войне играли важную роль. А для этого надо быть мобильными.

Перспективное оружие

Отдельно Александр Лукашенко остановился на вопросе связи и призвал генералов внимательно изучить этот вопрос:

- Еще один урок Украины. Связь, связь и еще раз связь. Без связи нет армии. Не надо никакое оружие, ничего не надо, если нет связи. И не дай бог в мирное время на учениях или неожиданно где-то будут подняты наши части, а вы потеряете связь между своими подразделениями!.. Поэтому посмотрите на это.

Александр Лукашенко также поинтересовался, как идет разработка перспективных образцов вооружения, прежде всего ракетного:

- Я ставил соответствующую задачу Премьер-министру после встречи на Дальнем Востоке с Президентом России. Мы договорились (Путин, Лукашенко, Рогозин, кто там еще был - люди, которые занимаются ракетным производством в России), чтобы они посмотрели на наши разработки.

Мы ведь создаем новую ракету. Очень эффективную, образца "Искандер". При мне Президент (России. - Прим. ред.) поставил задачу Дмитрию Рогозину немедленно оказать поддержку, чтобы мы не создавали велосипед и могли задействовать опыт разработчиков - ракетчиков Российской Федерации, которые делали "Искандер". Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос.

Говоря о ракетном вооружении, Президент сообщил, что российские С-400 и "Искандеры" планируется оставить на нашей территории:

- Мы с Россией договорились, что, наверное, мы оставим С-400, которые у нас есть. Он из Минска будет видеть до Берлина. Это оружие, которое предназначено для крупных армий, территорий. Допустим, как российская. А нам видеть, что там, в Берлине, может быть, и не надо. Да и С-300, которыми мы вооружены, достаточно хорошее современное оружие. Практически как С-400. Но С-400 хорошая техника. Мы ее видели и в этой операции. Очень хорошая. Мы договорились с министром обороны, что он просто завтра подготовит несколько групп ребят, которые будут владеть этой техникой.

Александр Лукашенко также заявил о планах приобрести у России ракетные комплексы "Искандер":

- Это очень нужное нам оружие. Оно у нас сегодня есть. И, опять же, я договорился с россиянами, что мы покупаем у них "Искандеры". Они выводиться из Беларуси не будут. Они могут быть задействованы для обороны нашего пространства.

По словам Президента, вооружение, которое уже есть в белорусской армии на данный момент, позволяет обеспечить ее обороноспособность:

- Думаю, для армии это хорошее вооружение. Это говорит о том, что наша армия способна будет воевать и нанести противнику неприемлемый ущерб. Так, как мы и планировали. Мы же реалисты, понимаем, что победить ­НАТО нам не удастся. А вот ущерб нанести, особенно тем территориям, с которых нас будут атаковать, - у нас это оружие все есть. Это оружие, которое покрывает всю территорию Польши и до Балтики. Я не говорю уже о прибалтийских государствах. И практически Украину за Киев. Я, упаси бог, не намекаю ни на что, но чтобы понимали дальность стрельбы того оружия, которое у нас есть.

Адекватный ответ

Возвращаясь к теме гособоронзаказа, Президент отметил, что если еще недавно при обсуждении этой темы в центре стратегического управления в Минобороны речь шла о крупных закупках вооружений, то теперь очевидно, что необходим иной подход:

- Сейчас посмотрели, уроки сделали и видим, что нам надо менять позицию. Нам столько и такого оружия, которое мы хотели иметь, не нужно.

По словам Александра Лукашенко, вооружения необходимы прежде всего исходя из возможностей Вооруженных Сил и тех условий, в которых, не дай бог, придется воевать:

- Мы не собираемся ни на кого нападать. И это (Беларусь. - Прим. ред.) не Сирия, не Ирак, не открытая местность - пустыня. А лесисто-болотистая местность. Да, территория Беларуси сильно изменилась после последней войны, но тем не менее добра, как леса и реки (а это препятствие для любой армии, особенно агрессора), хватает.

Что касается материальных затрат, то на поддержание обороноспособности армии наша страна не жалеет средств. Но каждый выделенный рубль должен быть использован разумно и по-хозяйски, ставит задачу белорусский лидер, подчеркнув, что это "принципиальнейшее жесткое требование".

Глава государства также задал вопрос генералам, как работа по формированию гособоронзаказа на 2022 год сопряжена с выводами, сделанными из оценки обстановки, сложившейся вокруг Беларуси, не только в Украине:

- Объективно и честно… Мы должны объективно видеть, что происходит на территории Беларуси и вокруг. Если мы неадекватно оценим обстановку и спланируем свои действия, будем иметь бледный вид в любом столкновении, в любой конфликтной ситуации.

В связи с этим Президент упомянул о масштабных учениях ­НАТО вдоль границ Беларуси, сказав, что по этому поводу звучат разные фейки, рассуждения, предположения:

- Журналисты меня об этом уже спрашивают. Было 3 тысячи, а сейчас под 40 тысяч человек у наших границ… Я не скрывал никогда и не скрываю: министру обороны, Генштабу поставлена задача - мы должны предусмотреть все. Мы должны видеть, что на сопределе происходит, пограничники очень много информации дают, Комитет госбезопасности. Да и военные видят, что происходит. Разведка должна работать… Нас никто не должен застать врасплох - урок прошлой войны. Мы не агрессоры, ни на кого не собираемся наступать, но порох не только надо держать сухим на перспективу, но и сегодня ухо надо держать востро. Надо видеть, что предпринимают рядом с нашими границами наши соперники, и реагировать.

По словам Александра Лукашенко, смысл начатой на прошлой неделе внезапной проверки Вооруженных Сил как раз в этом и состоит:

- Вот представьте - агрессия. Как она будет совершаться? С западной или южной территории? Мы несколько сценариев видим. И соответственно этим сценариям, если, не дай бог, так будут развиваться события, мы должны отвечать. Немедленно ставится подразделениям, частям задача - выдвинуться туда и туда, перекрыть дороги, направления движения вероятного противника. Так мы и действуем сегодня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Виктор Хренин, министр обороны:

- Президент всегда уделяет очень пристальное внимание развитию Вооруженных Сил, в том числе формированию государственного оборонного заказа, рассматривая каждую закупку, которую мы планируем… Белорусский лидер поддержал те предложения, которые мы представили. Дополнительных бюджетных затрат не потребуется. Оборонный бюджет будет тот, который сейчас спланирован, выделен. Самый главный посыл Главы государства - мы очень многое можем делать у себя. Львиная часть того вооружения, которое выпускает наш ВПК, прежде всего средства связи, радиоэлектронной борьбы, многое в ракетостроении - это все будет закупаться здесь, в нашей стране.

Главный итог - мы не ошиблись в строительстве и развитии Вооруженных Сил, сделав основной упор на развитие сил специальных операций, на мобильность. Сейчас детально изучаем и анализируем тактику действий и Вооруженных сил России, и, конечно, Украины. Видим, какие необходимо нам сделать уточнения в рамках подготовки наших Вооруженных Сил, какие внести изменения в построение оперативного плана обороны, каким образцам вооружений надо уделить больше внимания, что закупать и модернизировать… Проходящая сегодня внезапная проверка сил реагирования - это адекватная реакция на учения, которые с 1 мая проводятся на территории стран ­НАТО под названием "Защитник Европы". Мы видим каждое их движение, видим, какие батальонные тактические группы задействуются, на каких полигонах, какие вопросы они собираются отрабатывать. Понимая определенные угрозы, которые могут исходить от них, адекватно реагируем, на эти направления выдвигаем соответствующие войска.

Дмитрий Пантус, председатель Государственного военно-промышленного комитета:

- Глава государства призвал максимально использовать потенциал оборонного сектора экономики республики. В связи с чем мы доложили о тех передовых разработках, которые сегодня реализуются нашими предприятиями. А также в части выполненных задач, которые были поставлены ­Президентом ранее. Речь идет о работах по модернизации в полном объеме и постановке на вооружение ­РСЗО "Ураган", ­"Белград" и ЗРК "Оса". Эти три средства поражения в полном объеме прошли испытания и в рамках госзаказа будут постепенно поставляться в Вооруженные Силы. На совещании с учетом того опыта военных конфликтов, которые сегодня идут в мире, в том числе рядом с нашими границами, также было поставлено много дополнительных задач в части разработки еще более эффективных средств поражения. Мы еще раз пересмотрим акценты своей деятельности и сконцентрируемся на выполнении тех конкретных задач, которые ставит белорусский лидер. Ракетостроение на сегодняшний момент - одно из ключевых направлений ­ГВПК. В мае у нас очередной этап испытаний ­РСЗО "Полонез", а также ЗРК "Буг", в августе - следующий. Думаю, в течение этого года мы по аналогии с прошлым проведем несколько этапов. И в конце 2022-го будем докладывать Главе государства о выполнении тех задач, которые стоят именно в этом ключевом направлении.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны:

- США и их союзники продолжают наращивать военное присутствие у Государственной границы Беларуси. Созданная группировка за последние шесть месяцев выросла более чем в два раза как в количественном, так и в качественном отношении. Появились в акваториях Средиземного и Балтийского морей группировки, несущие крылатые ракеты морского воздушного базирования, увеличена авиационная группировка в Польше и странах Балтии. Все это свидетельствует о нарастающей угрозе для Республики Беларусь. На территории Восточной и Юго-Восточной Европы проводится ряд учений, в том числе "Защитник Европы", на котором предполагается задействовать до 20 тысяч человек и большое количество техники. Совместно с этим учением проходят еще семь учений на территории стран, граничащих с Беларусью. На них в том числе отрабатываются вопросы по применению разведывательно-диверсионных сил, высадке десанта, использованию сил специальных операций. Все это явно не свидетельствует о миролюбивой направленности этих учений.

Исходя из этого в Вооруженных Силах Беларуси выработан комплекс мероприятий, направленных на противодействие возможным угрозам. В рамках второго этапа проверки сил немедленного реагирования на Западное и Северо-Западное операционные направления выдвинуты батальонные тактические группы. Для их усиления выдвигаются подразделения противовоздушной обороны, ракетных войск и артиллерии, которые будут обеспечивать их боевое функционирование. На Южном операционном направлении созданная вооруженными силами Украины группировка общей численностью до 20 тысяч человек также требует от нас реакции. Силы специальных операций, которые развернуты на трех тактических направлениях, обеспечивают безопасность Беларуси. Кроме того, под моим руководством проводится проверка двух районов территориальной обороны, развернутые подразделения территориальных войск будут выполнять задачи по охране важных объектов.