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Этот российский город может стать зоной конфликта с НАТО

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Генеральная репетиция воздушной части парада ко Дню Победы в Калининграде
Генеральная репетиция воздушной части парада ко Дню Победы в Калининграде.
Источник изображения: © РИА Новости Михаил Голенков

В условиях роста напряженности между НАТО и Россией следите за Калининградом

Калининградская область становится важным объектом внимания, пишет канадская газета Globe and Mail. По мнению автора статьи, именно эта территория может вывести напряженность между Россией и НАТО на принципиально новый уровень.

Джон Белл (John Bell), Джон Зада (John Zada)

Калининградская область — это изолированная российская провинция и анклав, уютно разместившийся между прибалтийскими государствами и Польшей в самом центре натовской территории. Это уязвимое место для России, так как Калининград легко можно отрезать от основной ее территории. Но вместе с тем эта область может внезапно превратиться в российский авангард, находящийся в глубине Европы и способный стать очагом дестабилизации и эскалации напряженности.

По мере усиления конфликта на Украине Запад втягивается в него все основательнее, и риск возникновения его новых зон возрастает. Геополитические ставки растут еще и в связи с грядущим вступлением в НАТО Швеции и Финляндии. Прежде всего это касается балтийского региона, и поэтому Калининград превращается в критический центр внимания.

Этот город, прежде носивший название Кенигсберг, вместе с областью стал историческим казусом, будучи отданным Сталину после Второй мировой войны. Сегодня в этом стратегически важном и свободном ото льда северном регионе размещается Балтийский флот России, современные силы ПВО и мобильные ракетные установки "Искандер-М", способные доставлять к цели ядерные боезаряды. Владимир Путин может усилить военную активность в этом милитаризованном анклаве, а также вдоль российской границы на Балтике, создавая угрозу членам НАТО Польше и Германии.

Уже появились первые подвижки в этом направлении. В апреле Калининград оказался в центре новостей, когда Россия заявила о своей готовности разместить в этом анклаве ядерное оружие и гиперзвуковые ракеты, если Швеция и Финляндия вступят в НАТО (Литва, правда, утверждает, что у Москвы уже есть ядерное оружие в Прибалтике). Впоследствии Путин выступил с угрозами о "молниеносном" ответе на вмешательство Запада в украинский конфликт. Из этого можно сделать вывод, что он имел в виду Калининград, поскольку тот находится на передовых позициях недалеко от некоторых столиц.

Военные разрабатывают еще один сценарий, предусматривающий возможное вторжение России в Сувалкский коридор. Это стокилометровый участок холмистой сельской местности, принадлежащий Польше и Литве, и отделяющий Калининградскую область от союзницы России Белоруссии. Данный коридор считается ахиллесовой пятой НАТО. В случае начала военных действий между Востоком и Западом, или если Путин просто решит начать ставить палки в колеса, российские войска смогут захватить этот коридор, отрезав прибалтийские государства от их соседки и союзницы по НАТО Польши.

Такой шаг будет иметь целью связать Калининград с Белоруссией, а следовательно, и с Россией. А еще он лишит прибалтийские страны доставляемой по суше военной и прочей помощи НАТО. Это будет означать начало войны между Россией и Североатлантическим альянсом, которой стороны до сих пор всячески избегали, несмотря на все их заявления и действия.

НАТО и Россия проводят военные учения, готовясь к такому развитию событий. После начала украинского конфликта натовские войска в этом районе были немного усилены. Несомненно, такой сценарий при этом был учтен.

В ближайшей перспективе НАТО должна действовать очень осторожно. Альянсу необходимо усиливать свою группировку вокруг Сувалкского коридора. Но делать это он должен таким образом, чтобы не создавать угрозу контролю России над Калининградом и не вызвать эскалацию в том случае, если Москва неверно истолкует эти действия.

К счастью, на сегодня мало свидетельств того, что борьба между Россией и НАТО выйдет за рамки Украины. Многие скажут, что Путин занят Украиной по горло, а возможности у него ограниченные, и поэтому у него нет желания соглашаться на худший сценарий и на дальнейшие авантюры. Однако мало кто смог верно предугадать его действия на Украине. В первую очередь ошибались те, кто полагал, что все стороны после захвата Крыма в 2014 году будут действовать рационально, исходя из своих разумных интересов.

Что бы ни случилось, России и НАТО в какой-то момент придется снова обсуждать взаимоприемлемую архитектуру и меры по обеспечению безопасности, которые не приведут к новой крупной войне. Может просто возникнуть потребность в "холодном мире", когда напряженность между сторонами будет сохраняться, но они станут активно избегать конфликта.

При любом сценарии Калининградскую область, которую обе стороны в настоящее время считают уязвимым местом и потенциальной горячей точкой, можно также рассматривать в качестве удачной возможности. Как и у других мест Европы, у нее сложная и многослойная история. Когда-то она была прибалтийской, затем стала прусской и германской, а сегодня является российской. Географическое положение и уязвимость этого региона означают, что он будет центром внимания сторон, вынуждающим их быстро создавать новые договоренности по вопросам безопасности и по важнейшим интересам.

Чтобы устранить вышеуказанные риски, сторонам придется снова договариваться о том, чтобы Калининградская область, а также Польша и прибалтийские страны стали неядерными. Сегодня Калининград создает проблемы как России, так и НАТО. Примитивные рефлексы в этом регионе чреваты самыми опасными и трагическими последствиями. Когда возобладает спокойствие, или когда угроза взаимного уничтожения встряхнет все стороны и заставит их обратиться к здравому смыслу, Калининград сможет стать необходимой стартовой площадкой для деэскалации и разработки системы взаимной безопасности для остальной Европы.

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