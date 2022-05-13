В Госдепе США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. США сохраняют приверженность политике "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня, заявил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, политика Вашингтона в отношении острова "не претерпела изменений".

В то же время Прайс напомнил, что США и Тайвань связывают "тесные, прочные отношения", которые во многом основываются на взаимном интересе поддерживать безопасность в азиатском регионе, передает РИА Новости.

Материковый Китай и островная провинция прервали официальные отношения в 1949 году. Тогда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань, потерпев поражение в гражданской войне.

В конце 1980-х годов деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью возобновились.

В начале 1990-х годов контакты укрепились за счет неправительственных организаций: пекинской Ассоциацией развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйским Фондом обменов через пролив.

Ранее радио Sputnik сообщало, что самолеты Народно-освободительной армии Китая вошли в зону действия средств ПВО Тайваня.