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РИА Новости

В Госдепе США заявили, что не поддерживают независимость Тайваня

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Побережье острова Тайвань
Побережье острова Тайвань.
Источник изображения: © Fotolia / tang90246

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. США сохраняют приверженность политике "одного Китая" и не поддерживают независимость Тайваня, заявил официальный представитель американского госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, политика Вашингтона в отношении острова "не претерпела изменений".

В то же время Прайс напомнил, что США и Тайвань связывают "тесные, прочные отношения", которые во многом основываются на взаимном интересе поддерживать безопасность в азиатском регионе, передает РИА Новости.

Материковый Китай и островная провинция прервали официальные отношения в 1949 году. Тогда силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань, потерпев поражение в гражданской войне.

В конце 1980-х годов деловые и неформальные контакты между островом и материковой частью возобновились.

В начале 1990-х годов контакты укрепились за счет неправительственных организаций: пекинской Ассоциацией развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйским Фондом обменов через пролив.

Ранее радио Sputnik сообщало, что самолеты Народно-освободительной армии Китая вошли в зону действия средств ПВО Тайваня.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Тайвань
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