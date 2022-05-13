Блинкен заявил Алиеву о готовности поддержать процесс делимитации границ между Азербайджаном и Арменией

Баку. 11 мая. ИНТЕРФАКС-АЗЕРБАЙДЖАН - Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду поддержал переговоры Азербайджана и Армении и заключение мирного договора, отметив готовность Вашингтона помочь Баку и Еревану.

Как сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Госсекретарь США "поддержал переговоры между Азербайджаном и Арменией и заключение мирного соглашения, выразив надежду, что это внесет вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе", отмечается в сообщении, размещенном на сайте президента Азербайджана.

"Блинкен подчеркнул, что США готовы поддержать процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, открытие транспортных коммуникаций", - говорится в сообщении.

Согласно пресс-службе, Алиев заявил, что Ереван принял пять принципов, представленных Азербайджаном с целью нормализации отношений с Арменией, и что Баку готов начать переговоры по мирному соглашению на основе этих принципов. Он также довел до сведения собеседника, что Азербайджан определил состав национальной комиссии для скорейшего начала процесса делимитации и демаркации границ, и отметил важность открытия транспортно-коммуникационных линий.

В пресс-службе главы государства добавили, что в ходе телефонного разговора стороны коснулись вопросов, касающихся гуманитарной повестки между Арменией и Азербайджаном.

Также были обсуждены вопросы энергетической безопасности.