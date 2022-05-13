В чем особенности и преимущества комплекса "Панцирь-СМ"

Минобороны опубликовало видео хорошо замаскированного и охраняемого комплекса ПВО. Эксперты определили его как зенитный ракетно-пушечный мобильный комплекс "Панцирь-СМ".

Эта глубоко модернизированная система войсковой противовоздушной обороны стала настоящей грозой для самых современных и малоразмерных беспилотников, а также ракет систем залпового огня. То есть тех целей, которые своевременно обнаружить и поразить бывает труднее всего.

Работы по созданию первого варианта "Панциря" завершились в 1994 году. В 2012 году он под названием "Панцирь-С1" принят на вооружение. В чем его особенности и преимущества?

В первую очередь это комбинированное ракетно-пушечное вооружение. Оно создает сплошную зону поражения на дальности до 20 километров и по высоте до 15 километров. Причем уничтожать цели комплекс начинает фактически с уровня земли и дальности 200 метров. Это дает возможность обстреливать не только воздушные, но и наземные, а также надводные цели.

Пушечное вооружение состоит из четырех 30-мм автоматических скорострельных орудий 2А38М, считающихся лучшими в мире в своем классе. Суммарный темп стрельбы - 5000 выстрелов в минуту, боезапас - 1400 снарядов.

Зенитная управляемая сверхзвуковая ракета тоже, по мнению экспертов, одна из лучших, достойных аналогов в мире не имеет. Она высокоманевренная, скорость ее полета - 1300 м/с. Особенность - бикалиберная схема. Разгонный блок большого калибра отстреливается вскоре после старта, калибр ракеты резко уменьшается, что снижает потери от аэродинамического сопротивления, обеспечивая высокую скорость на всей траектории полета. Масса боевой части - 16 кг. На "Панцирях" всех модификаций установлено 12 ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Интервал между пусками ракет и захватами новых целей у "Панциря" составляет всего полторы секунды, что считается своеобразным мировым рекордом

Система управления огнем включает современную РЛС обнаружения, построенную на основе фазированных антенных решеток, и РЛС сопровождения. Эти радары сопровождают как цели, так и ракеты, запускаемые комплексом. Кроме радаров система управления огнем включает оптико-электронный комплекс.

Интервал между пусками ракет и захватами новых целей составляет всего полторы секунды. Этот показатель считается своеобразным мировым рекордом.

Управляют сложнейшим комплексом всего три человека, а время его развертывания составляет пять минут.

Ракетно-пушечные модули могут устанавливаться практически на любые шасси: колесные, гусеничные, специально спроектированные, на палубах надводных кораблей и на крышах зданий.

Можно утверждать, что оборону "Панциря" сегодня вряд ли по силам прорвать любым средствам воздушного нападения.

На фотографиях, обнародованных Минобороны, хорошо видны новые радарные комплексы. Именно они придают "Панцирю-СМ" качественно новые свойства. Кроме того, планируется обновить и усовершенствовать ракетную составляющую комплекса.

Как сообщалось в открытой печати, "Панцирь-СМ" способен обнаружить и уничтожить все типы даже перспективных средств воздушного нападения, в первую очередь высокоточного оружия со скоростями полета до 1000 м/с.

Чувствительные радары видят летящие объекты, имеющие минимальную эффективную отражающую поверхность - всего 0,03 кв. метра на удалении в десятки километров. Вероятность уничтожения самого "невидимого" беспилотника или крупнокалиберной ракеты, предположим, системы "Смерч" - 0,7 одной ракетой. А такая цель как боевая часть "Точки-У" для "Панциря-СМ" считается достаточно легкой добычей.

Как заявляли разработчики комплекса на одном из недавних военно-технических форумов "Армия", уже разработан вариант усиления ракетной защиты в ближнем радиусе действия.

На "Панцири" новейших модификаций будут устанавливать целые пакеты небольших ракет с дальностью поражения до 7 км. Они предназначены для борьбы с малогабаритными дронами-камикадзе, в том числе малоскоростными и барражирующими.

В случае угрозы массированного применения таких весьма опасных беспилотников боекомплект одной установки "Панциря" может быть доведен до 48 ракет.

Сергей Птичкин