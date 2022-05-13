Войти
Российская газета

В чем особенности и преимущества комплекса "Панцирь-СМ"

348
0
0
Новое поколение "Панцирей" видит все летающие "невидимки" и способно уничтожить любые беспилотники.
Новое поколение "Панцирей" видит все летающие "невидимки" и способно уничтожить любые беспилотники.
Источник изображения: Министерство обороны РФ

Минобороны опубликовало видео хорошо замаскированного и охраняемого комплекса ПВО. Эксперты определили его как зенитный ракетно-пушечный мобильный комплекс "Панцирь-СМ".

Эта глубоко модернизированная система войсковой противовоздушной обороны стала настоящей грозой для самых современных и малоразмерных беспилотников, а также ракет систем залпового огня. То есть тех целей, которые своевременно обнаружить и поразить бывает труднее всего.

Работы по созданию первого варианта "Панциря" завершились в 1994 году. В 2012 году он под названием "Панцирь-С1" принят на вооружение. В чем его особенности и преимущества?

В первую очередь это комбинированное ракетно-пушечное вооружение. Оно создает сплошную зону поражения на дальности до 20 километров и по высоте до 15 километров. Причем уничтожать цели комплекс начинает фактически с уровня земли и дальности 200 метров. Это дает возможность обстреливать не только воздушные, но и наземные, а также надводные цели.

Пушечное вооружение состоит из четырех 30-мм автоматических скорострельных орудий 2А38М, считающихся лучшими в мире в своем классе. Суммарный темп стрельбы - 5000 выстрелов в минуту, боезапас - 1400 снарядов.

Зенитная управляемая сверхзвуковая ракета тоже, по мнению экспертов, одна из лучших, достойных аналогов в мире не имеет. Она высокоманевренная, скорость ее полета - 1300 м/с. Особенность - бикалиберная схема. Разгонный блок большого калибра отстреливается вскоре после старта, калибр ракеты резко уменьшается, что снижает потери от аэродинамического сопротивления, обеспечивая высокую скорость на всей траектории полета. Масса боевой части - 16 кг. На "Панцирях" всех модификаций установлено 12 ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Интервал между пусками ракет и захватами новых целей у "Панциря" составляет всего полторы секунды, что считается своеобразным мировым рекордом

Система управления огнем включает современную РЛС обнаружения, построенную на основе фазированных антенных решеток, и РЛС сопровождения. Эти радары сопровождают как цели, так и ракеты, запускаемые комплексом. Кроме радаров система управления огнем включает оптико-электронный комплекс.

Интервал между пусками ракет и захватами новых целей составляет всего полторы секунды. Этот показатель считается своеобразным мировым рекордом.

Управляют сложнейшим комплексом всего три человека, а время его развертывания составляет пять минут.

Ракетно-пушечные модули могут устанавливаться практически на любые шасси: колесные, гусеничные, специально спроектированные, на палубах надводных кораблей и на крышах зданий.

Можно утверждать, что оборону "Панциря" сегодня вряд ли по силам прорвать любым средствам воздушного нападения.

На фотографиях, обнародованных Минобороны, хорошо видны новые радарные комплексы. Именно они придают "Панцирю-СМ" качественно новые свойства. Кроме того, планируется обновить и усовершенствовать ракетную составляющую комплекса.

Как сообщалось в открытой печати, "Панцирь-СМ" способен обнаружить и уничтожить все типы даже перспективных средств воздушного нападения, в первую очередь высокоточного оружия со скоростями полета до 1000 м/с.

Чувствительные радары видят летящие объекты, имеющие минимальную эффективную отражающую поверхность - всего 0,03 кв. метра на удалении в десятки километров. Вероятность уничтожения самого "невидимого" беспилотника или крупнокалиберной ракеты, предположим, системы "Смерч" - 0,7 одной ракетой. А такая цель как боевая часть "Точки-У" для "Панциря-СМ" считается достаточно легкой добычей.

Как заявляли разработчики комплекса на одном из недавних военно-технических форумов "Армия", уже разработан вариант усиления ракетной защиты в ближнем радиусе действия.

На "Панцири" новейших модификаций будут устанавливать целые пакеты небольших ракет с дальностью поражения до 7 км. Они предназначены для борьбы с малогабаритными дронами-камикадзе, в том числе малоскоростными и барражирующими.

В случае угрозы массированного применения таких весьма опасных беспилотников боекомплект одной установки "Панциря" может быть доведен до 48 ракет.


Сергей Птичкин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
2А38
2А38М
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
Похожие новости
29.07.2020
«Панцирь» с интеллектом: комплекс сможет отражать атаки без оператора
10.05.2019
Первая беспилотная война
23.08.2018
Утолщенный "Панцирь". Чем усилят известный российский зенитный комплекс
09.10.2017
Ураган осколков. Самые убойные отечественные зенитки
19.11.2014
Неуязвимый «Панцирь»
21.11.2012
Непробиваемый «Панцирь»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 13.05 06:07
  • 25825
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 13.05 05:38
  • 72
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 13.05 05:27
  • 8
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 13.05 02:25
  • 2
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 13.05 00:03
  • 6
Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине
  • 12.05 17:09
  • 2
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 16:41
  • 19
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 16:25
  • 3
19FortyFive назвал самое страшное российское оружие
  • 12.05 16:22
  • 4
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 11:36
  • 1
Великобритания запустит спутники со своей территории
  • 12.05 11:14
  • 1
Экспортные образцы российского оружия покажут в августе на форуме "Армия-2022"
  • 12.05 10:50
  • 1
Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области
  • 12.05 10:36
  • 1
США рассказали об украденной технологии F-35
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты