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РИА Новости

В США пригрозили ударом по Афганистану

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Американские военные в аэропорту Кабула
Американские военные в аэропорту Кабула.
Источник изображения: © Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Victor Mancilla

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Американская армия может ударить по Афганистану в том случае, если администрация США сочтет режим талибов представляющим опасность, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

"У нас есть возможности провести ударные операции, если мы увидим угрозу из Афганистана", – приводит РИА Новости фрагмент выступления Милли на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса.

В августе 2021 года боевики "Талибана"* на фоне вывода войск США из Афганистана начали наступление на позиции правительственных сил и вошли в Кабул.

После этого талибы сформировали временное правительство и заявили, что намерены добиваться признания новых властей со стороны международного сообщества.

Одновременно новые афганские власти активизировали борьбу с международными террористами и силами сопротивления на севере страны.

Ранее радио Sputnik рассказало об отношении талибов к иностранной интервенции.

* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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Страны
Афганистан
США
Компании
ООН
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