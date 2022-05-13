В США пригрозили ударом по Афганистану

МОСКВА, 11 мая/ Радио Sputnik. Американская армия может ударить по Афганистану в том случае, если администрация США сочтет режим талибов представляющим опасность, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.
В августе 2021 года боевики "Талибана"* на фоне вывода войск США из Афганистана начали наступление на позиции правительственных сил и вошли в Кабул.
После этого талибы сформировали временное правительство и заявили, что намерены добиваться признания новых властей со стороны международного сообщества.
Одновременно новые афганские власти активизировали борьбу с международными террористами и силами сопротивления на севере страны.
Ранее радио Sputnik рассказало об отношении талибов к иностранной интервенции.
* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.