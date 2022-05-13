Британцы: мы, как лунатики, идем к войне, которая нас не касается

Премьер-министры Великобритании и Швеции Борис Джонсон и Магдалена Андерссон в загородной резиденции премьер-министра Швеции.

Борис Джонсон заявил, что предоставит Швеции ядерное оружие, если та попросит

Борис Джонсон намекнул, что Великобритания может предоставить Швеции ядерную поддержку, пишет британский таблоид Daily Express. Некоторые читатели не разделяют воинственных стремлений своего премьер-министра.

Неоднократные ядерные угрозы российского президента Владимира Путина с начала спецоперации привели западные державы в состояние повышенной готовности. Его заявления в особенности встревожили европейские страны вроде Швеции, у которых нет собственного ядерного оружия. Опасаясь за свою безопасность, Швеция и Финляндия задумались насчет заявки на членство в НАТО, чем еще больше разозлили Путина.

Сегодня Борис Джонсон на пресс-конференции со своей шведской коллегой Магдаленой Андерссон заявил, что Великобритания поддержит любое решение Стокгольма насчет возможного членства в НАТО.

В ответ на вопрос, окажет ли Великобритания Швеции ядерную поддержку, премьер-министр заявил: "Вопросы нашего ядерного сдерживания мы обычно не комментируем. Я ясно дал понять, что любая из сторон может оставить свой запрос, и мы отнесемся к нему крайне серьезно".

О вступлении Швеции в НАТО он сказал: "Я уверен, что Великобритания поддержит любой курс действий, какой бы Швеция ни выбрала, и мы будем оказывать посильную поддержку".

С 1998 года, когда Лондон списал свои тактические бомбы WE.177, единственная действующая система ядерного оружия в Великобритании — это ракеты "Трайдент" (Trident).

Система размещена на четырех подводных лодках класса "Вангард" (Vanguard), которые в настоящее время находятся на базе Клайд в Шотландии.

Каждая из них может нести до шестнадцати ракет Trident II с восемью разделяющимися головными частями с индивидуальным наведением боеголовок.

В Великобритании постоянно развернута минимум одна подлодка Vanguard для патрулирования и стратегического сдерживания против других ядерных держав.

Дальность полета баллистической ракеты Trident II D-5 составляет 11,3 тысячи километров, а максимальная скорость — свыше 21, 6 тысяч км/ч.

Большинство боеголовок британского производства имеют мощность 80-100 килотонн в тротиловом эквиваленте — это в пять-шесть раз мощнее сброшенной на Хиросиму атомной бомбы "Малыш".

Поскольку подводные лодки Vanguard устаревают, Великобритания намерена активизировать свою программу ядерного сдерживания и вложить дополнительные 2 миллиарда фунтов стерлингов в разработку высокотехнологичных подлодок "Дредноут" (Dreadnought).

Министерство обороны сообщило, что эти машины, "одни из сложнейших за всю историю", будут работать в "одной из самых враждебных сред на планете".

Комментарии читателей:

EULosers

Вот шведы поржут над Борисом. Едва ли им понадобится британское оружие — Швеция же строит собственные истребители и ракетные системы.

Кстати, противотанковое оружие, что Борис отправил на Украину, никакое не британское, а шведское, производства Saab.

Ding dong

Мы, как сомнамбула, идем к войне, которая нас даже не касается. И за рулем этого автобуса безумный тусовщик Борис.

Decuman

Проблема в том, что большинство политических лидеров всего мира деградировали и мыслят, как пещерные люди.

Iamnotanumber.....

Швеция же знает, что ни на какую-либо военную поддержку Европы рассчитывать не может: в ЕС все попрячутся в винных погребах с кастрюлями на голове!

Matticulous

"Трайденты" с британских подлодок сотрут Россию в порошок, и Путин это знает.

Pcammy1

Джонсон, что, рассчитывает, что Великобритания с радостью пойдет на ядерный конфликт? Он ведь только что распахнул эту дверь. Он не имеет права говорить за всех британцев — я лично хочу пожить.

Pished.Artist

Да никто никакого ядерного оружия не запустит: никто не захочет, чтобы гибли близкие.

David Smile

Вы предпочтете жить под русским сапогом и ее тиранией, чем стоять за демократию? Сочувствую.

Harker

Борис всё правильно делает: если по нам ударят, будет взаимное уничтожение.

7th Earl of Sidcup

Шведы же понимают, что обещания Джонсона ничего не стоят, даже если там стоит его подпись? Он же всего лишь играет в эконом-версию Черчилля.

Mac

Народ Швеции должен знать, что любое соглашение с этим лживым шутом Джонсоном не стоит бумаги, на которой оно написано. Хотя бы шведская премьерша должна это понимать.

Athanasius22

Очередные спекуляции о том, чего не было и никогда не будет. А для Джонсона с его раздутым эго это всего лишь возможность попозировать перед камерами.