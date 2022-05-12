Tencent: российская интеллектуальная мина ПТКМ-1Р стала неприятным сюрпризом для ВСУ

ВСУ обнаружили неприятный сюрприз от армии РФ – интеллектуальную мину ПТКМ-1Р. Об этом сообщило китайское издание Tencent. Специально для своих читателей «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.

Украинская армия в конце апреля обнаружила в Харьковской области ПТКМ-1Р – новейший тип российской интеллектуальной противотанковой мины. Для ВСУ это явно был неприятный сюрприз – узнать, что Россия решила впервые применить новый вид оружия, разработанный совсем недавно. ПТКМ-1Р прошла окончательные испытания в 2018 году, в 2020-м Россия наладила ее серийное производство, а в 2022-м орудие прошло боевое крещение на Украине.

«С принципиальной точки зрения ПТКМ-1Р имеет сходство с противобортными броневыми минами, поскольку тоже является интеллектуальной миной. Однако ПТКМ-1Р попадает не в борт танка, не в его днище и не в гусеничную ленту», – пишут эксперты из КНР.

Мина ПТКМ-1Р представляет собой цилиндр размером с огнетушитель весом около 20 килограммов. Она оснащена акустическим, сейсмическим, инфракрасным и радиолокационным датчиками, которые помогают ей обнаруживать цель на дальности до 250 метров. Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск боевого элемента. Он взлетает на высоту в десятки метров, сканирует местность с помощью радара и тепловизора, при этом вращаясь в полете, после чего наводится на цель и выстреливает в крышу башни танка. Из-за ее способности целиться в самое уязвимое место машины эту мину прозвали «убийцей танков».

«В течение многих лет противотанковые мины были важным направлением исследований крупных военных держав. При все более совершенной технологии защиты современных танков больше не получится успешно атаковать спереди и снизу. Противотанковому оружию приходится метить в башню», – пишут авторы Tencent.

Еще одной особенностью российской разработки является режим самоуничтожения снаряда. Эта характеристика особенно восхитила экспертов из КНР – по их словам, она делает ПТКМ-1Р очень продвинутым оружием.

«Просто положите мину на землю, и она останется активированной в течение десяти дней. После этого взрывное устройство самоуничтожится, чтобы не представлять угрозы для гражданского населения», – пишут авторы китайского издания.

России удалось создать современную качественную мину. Китайские аналитики считают, что скоро танки превратятся в очень уязвимый вид оружия на поле боя – во многом этому поспособствует именно российская «подпрыгивающая» мина ПТКМ-1Р.

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