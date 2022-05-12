Tencent: российская интеллектуальная мина ПТКМ-1Р стала неприятным сюрпризом для ВСУ

ВСУ обнаружили неприятный сюрприз от армии РФ – интеллектуальную мину ПТКМ-1Р. Об этом сообщило китайское издание Tencent. Специально для своих читателей «ПолитРоссия» представляет эксклюзивный пересказ публикации.
Украинская армия в конце апреля обнаружила в Харьковской области ПТКМ-1Р – новейший тип российской интеллектуальной противотанковой мины. Для ВСУ это явно был неприятный сюрприз – узнать, что Россия решила впервые применить новый вид оружия, разработанный совсем недавно. ПТКМ-1Р прошла окончательные испытания в 2018 году, в 2020-м Россия наладила ее серийное производство, а в 2022-м орудие прошло боевое крещение на Украине.
Мина ПТКМ-1Р представляет собой цилиндр размером с огнетушитель весом около 20 килограммов. Она оснащена акустическим, сейсмическим, инфракрасным и радиолокационным датчиками, которые помогают ей обнаруживать цель на дальности до 250 метров. Когда цель оказывается в зоне поражения, происходит запуск боевого элемента. Он взлетает на высоту в десятки метров, сканирует местность с помощью радара и тепловизора, при этом вращаясь в полете, после чего наводится на цель и выстреливает в крышу башни танка. Из-за ее способности целиться в самое уязвимое место машины эту мину прозвали «убийцей танков».
Еще одной особенностью российской разработки является режим самоуничтожения снаряда. Эта характеристика особенно восхитила экспертов из КНР – по их словам, она делает ПТКМ-1Р очень продвинутым оружием.
России удалось создать современную качественную мину. Китайские аналитики считают, что скоро танки превратятся в очень уязвимый вид оружия на поле боя – во многом этому поспособствует именно российская «подпрыгивающая» мина ПТКМ-1Р.
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