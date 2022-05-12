Компактный дрон Hera поместится в рюкзаке и перенесет до 15 кг груза

Компактный дрон Hera

В отличие от своих более тяжелых и «грузоподъемных» собратьев, беспилотник-квадрокоптер Hera помещается в обычном рюкзаке, зато может перевозить до 15 кг груза.

Производитель БПЛА — базирующаяся в Калифорнии компания Realtime Robotics. Дрон оснащен преимущественно карбоновым корпусом и четырьмя складывающимися несущими винтами, что позволяет переносить его в рюкзаке — размеры аппарата 55 х 34 х 22 см. При этом его вес — 15 кг — соответствует весу перевозимой им полезной нагрузки, что в 2,5 раза больше, чем у схожих с ним по размеру складных беспилотников.

Компактный дрон Hera

Полезный груз — это четыре закрепленных на подвеске камеры или набор визуальных и тепловых датчиков либо лидар. Поскольку Hera располагает убирающимся шасси, это позволяет вести круговую съемку, не «засоряя» кадры лишними объектами. Благодаря мощному аккумулятору (44,4 В/29400 мА⋅ч), Hera может находиться в воздухе без груза почти в течение часа. При нагрузке до 2,5 кг данный показатель снижается до 45 минут. Компания Realtime Robotics уже принимает предварительные заказы. Базовая версия дрона обойдется в 24 900 долларов, доставка начнется в августе текущего года.

Компактный дрон Hera

Александр Агеев