Войти
Техкульт

Компактный дрон Hera поместится в рюкзаке и перенесет до 15 кг груза

416
0
0

Компактный дрон Hera


В отличие от своих более тяжелых и «грузоподъемных» собратьев, беспилотник-квадрокоптер Hera помещается в обычном рюкзаке, зато может перевозить до 15 кг груза.

Производитель БПЛА — базирующаяся в Калифорнии компания Realtime Robotics. Дрон оснащен преимущественно карбоновым корпусом и четырьмя складывающимися несущими винтами, что позволяет переносить его в рюкзаке — размеры аппарата 55 х 34 х 22 см. При этом его вес — 15 кг — соответствует весу перевозимой им полезной нагрузки, что в 2,5 раза больше, чем у схожих с ним по размеру складных беспилотников.

Компактный дрон Hera

Полезный груз — это четыре закрепленных на подвеске камеры или набор визуальных и тепловых датчиков либо лидар. Поскольку Hera располагает убирающимся шасси, это позволяет вести круговую съемку, не «засоряя» кадры лишними объектами. Благодаря мощному аккумулятору (44,4 В/29400 мА⋅ч), Hera может находиться в воздухе без груза почти в течение часа. При нагрузке до 2,5 кг данный показатель снижается до 45 минут. Компания Realtime Robotics уже принимает предварительные заказы. Базовая версия дрона обойдется в 24 900 долларов, доставка начнется в августе текущего года.

Компактный дрон Hera

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Проекты
БПЛА
Похожие новости
15.11.2021
Россия сформировала технический облик истребителя Су-75 Checkmate
11.09.2020
Подразделения РЭБ ВВО в ходе учения "заглушили" БЛА условного противника, применив новейший комплекс РЭБ "Поле-21М"
08.04.2019
В ВКС рассказали о решении проблемы с обнаружением дронов
21.02.2017
Концерн "Калашников" поставит беспилотники в Казахстан
09.01.2014
США не спешат поставлять Ираку вертолеты «Апач»
15.06.2010
Компания «Шибел» представила на ИЛА-2010 БЛА S-100 «Камкоптер»
07.06.2010
Компания «Эйр Робот» разработала новый БЛА AR150 вертолетного типа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:19
  • 25694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы