Минобороны РФ показало работу сверхманевренных истребителей Су-35С на Украине

Минобороны России показало, как сверхманевренные истребители Су-35С уничтожают объекты украинской военной инфраструктуры в ходе специальной военной операции. Кадры боевых вылетов этих многофункциональных самолетов публикует военное ведомство.

Самолеты Су-35С взлетают с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты ВСУ. Экипаж использует спектр ракетного и бомбового вооружения. В основном работа идет по средствам противовоздушной обороны ВСУ. Вылеты самолетов Су-35С проходят регулярно, в любое время суток, вне зависимости от погоды.

Александр Степанов