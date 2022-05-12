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Российская газета

Минобороны РФ показало работу сверхманевренных истребителей Су-35С на Украине

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Минобороны России показало, как сверхманевренные истребители Су-35С уничтожают объекты украинской военной инфраструктуры в ходе специальной военной операции. Кадры боевых вылетов этих многофункциональных самолетов публикует военное ведомство.

Самолеты Су-35С взлетают с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты ВСУ. Экипаж использует спектр ракетного и бомбового вооружения. В основном работа идет по средствам противовоздушной обороны ВСУ. Вылеты самолетов Су-35С проходят регулярно, в любое время суток, вне зависимости от погоды.


Александр Степанов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Су-35С
Компании
Минoбороны РФ
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