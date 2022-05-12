МО РФ: Украина является полигоном для разработки компонентов биооружия

Украина, по сути, является полигоном для разработки компонентов биологического оружия, а также тестирования новых образцов фармакологических препаратов. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

Он отметил, что минобороны России удалось уточнить схему координации деятельности биологических лабораторий и научно-исследовательских организаций Украины со стороны США.

Эта схема позволяет сделать вывод, что Украину сделали полигоном для разработки компонентов биологического оружия и тестирования новых образцов фармпрепаратов.

Александр Степанов