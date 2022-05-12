Минобороны изучит материалы, полученные из биолабораторий Мариуполя

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Ветеринарная лаборатория в Мариуполе могла участвовать в военно-биологической программе США, об этом свидетельствует наличие в ее коллекции возбудителей нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"В санитарно-эпидемиологической лаборатории обнаружен акт уничтожения коллекции патогенных микроорганизмов от 25 февраля 2022 года, в соответствии с которым там проводились работы с возбудителями холеры, туляремии, сибирской язвы", - сказал Кириллов на брифинге в среду.

"Часть коллекции ветеринарной лаборатории в спешке не была уничтожена. В целях обеспечения сохранности и безопасного хранения российскими специалистами был осуществлен вывоз 124 штаммов и организовано их изучение", - добавил он.

По словам Кириллова, вызывает обеспокоенность наличие в составе коллекции возбудителей "нехарактерных для ветеринарии заболеваний – брюшного тифа, паратифов, газовой гангрены".

"Это может свидетельствовать об использовании лаборатории не по назначению и ее участии в военно-биологической программе", - пояснил Кириллов.

"Мы продолжим изучение всего объема материалов, полученных из биолабораторий Мариуполя и проинформируем о результатах", - пообещал он.