Кличко просил у международных организаций средства радиационной защиты

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко в марте нынешнего года просил международные благотворительные организации предоставить якобы для защиты киевлян дозиметры и средства защиты от радиоактивной пыли, несколько десятков устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, а также йодистый калий, следует из документов, обнародованных министерством обороны России.

МО РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением российских военных в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда расследования проводятся с фабрикацией нужных доказательств и назначением виновных, заявил в среду на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. По его словам, высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.

Сейчас российское военное ведомство обнародовало датированное 20 марта нынешнего года письмо мэра Киева Виталия Кличко международным благотворительным организациям. В нем Кличко просит о "гуманитарной помощи для обеспечения защиты населения Киева".

Кличко перечислил, в чем у Киева есть "срочная необходимость". Он, в частности, просил о поставках 7 тысяч персональных дозиметров и защитных костюмов, 1 тысячи дозиметров-радиометров, 5 миллионов респираторов для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, 50 устройств для обнаружения и идентификации радионуклидов, таблеток йодистого калия для обеспечения 1,7 миллионов человек в течение одной недели.