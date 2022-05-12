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Российская газета

Песков прокомментировал слухи о введении военного положения в России

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Президент Владимир Путин не собирается вводить в России военное положение. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, этого в планах нет", - сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс о том, что Владимир Путин якобы может ввести в России военное положение для поддержки спецоперации по защите Донбасса.

Напомним, западные СМИ писали о том, что президент России якобы объявит о введении военного положения в День Победы 9 мая, однако этого не произошло. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также не подтвердил информацию об объявлении мобилизации в России.


Кира Латухина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
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