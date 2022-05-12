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РИА Новости

США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий

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Костюмы биологической защиты в лаборатории США
Костюмы биологической защиты в лаборатории США.
Источник изображения: © AP Photo / Patrick Semansky

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США изучали на Украине возможности формирования управляемых эпидемий, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Таким образом, полученная информация подтверждает реализацию Соединенными Штатами наступательной военно-биологической программы на территории Украины, целью которой является изучение возможности формирования управляемых эпидемий на конкретных территориях", - сказал Кириллов на брифинге.

Он отметил, что спецоперация ВС РФ позволила пересечь расширение военно-биологического присутствия США на Украине и остановить преступные эксперименты над мирными гражданами.

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