Минобороны: Россия знает о подготовке на Украине провокаций с химоружием

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Минобороны РФ располагает сведениями о подготовке провокаций с обвинением ВС России в использовании оружия массового поражения по "сирийскому сценарию", когда расследования проводятся с фабрикацией нужных доказательств и назначением виновных, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Министерство обороны Российской Федерации располагает сведениями о подготовке провокаций с целью обвинения российских Вооруженных сил в применении оружия массового поражения с последующим проведением расследования по "сирийскому сценарию", позволяющему сфабриковать нужные доказательства и назначить виновных", - сказал он на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.

Кириллов заявил, что высокая вероятность подобных провокаций подтверждается тем, что киевская администрация запрашивает поставку средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания, обеспечивающих защиту от токсичных химикатов и биологических поражающих агентов.

Он добавил, что поставки на Украину антидотов фосфорорганических отравляющих веществ вызывают обеспокоенность. По его словам, в 2022 году из США на Украину было доставлено более 220 тысяч ампул с атропином, а также препаратов для специальной обработки и дезинфекции.