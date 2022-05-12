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РИА Новости

США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

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Биологическая опасность
Биологическая опасность.
Источник изображения: © Fotolia / Victor Moussa

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Специалистами министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя", - сказал Кириллов на брифинге в среду.

"Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры", - добавил Кириллов.

Отобранные штаммы направлялись в центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США, отметил генерал.

"Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов", - сказал Кириллов.

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