США использовали Мариуполь как центр по работе с возбудителем холеры

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. США в рамках своей военно-биологической программы на Украине использовали Мариуполь в качестве регионального центра по работе с возбудителем холеры, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

"Специалистами министерства обороны России проведена работа непосредственно в двух биолабораториях Мариуполя", - сказал Кириллов на брифинге в среду.

"Получены свидетельства экстренного уничтожения документов, подтверждающих работу с американским военным ведомством. Предварительный анализ сохранившейся документации свидетельствует об использовании Мариуполя в качестве регионального центра для сбора и паспортизации возбудителя холеры", - добавил Кириллов.

Отобранные штаммы направлялись в центр общественного здоровья в Киеве, на который возложены функции по дальнейшей отправке биоматериалов в США, отметил генерал.

"Указанная деятельность проводилась с 2014 года, что подтверждается актами передачи штаммов", - сказал Кириллов.