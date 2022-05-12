Опубликованы кадры из кабины Су-25, отстрелявшегося по позициям ВСУ

Опубликовано видео, снятое из кабины Су-25 во время боевой работы штурмовика на сверхнизкой высоте. Самолет пролетает над Попасной, а затем атакует ракетами опорный пункт ВСУ к югу от города.

Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" был принят на вооружение в 1981 году.

Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов круглосуточно и при любых погодных условиях. Боевое крещение Су-25 получил еще в ходе испытаний - два штурмовика участвовали в операции "Ромб" в Афганистане. Самолет, прозванный за огневую мощь и бронезащиту "Летающий танк" прошел через множество военных конфликтов как на территории бывшего СССР, так и по всему миру.

Су-25 имеет в своем арсенале авиапушки, авиабомбы, управляемые и неуправляемые ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух". Штурмовик оснащен 10 точками подвеса - по пять под каждым крылом.

Олег Корякин