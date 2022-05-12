Войти
Российская газета

Опубликованы кадры из кабины Су-25, отстрелявшегося по позициям ВСУ

406
0
0
Источник изображения: rg.ru

Опубликовано видео, снятое из кабины Су-25 во время боевой работы штурмовика на сверхнизкой высоте. Самолет пролетает над Попасной, а затем атакует ракетами опорный пункт ВСУ к югу от города.


Бронированный штурмовик Су-25 "Грач" был принят на вооружение в 1981 году.

Предназначен для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов круглосуточно и при любых погодных условиях. Боевое крещение Су-25 получил еще в ходе испытаний - два штурмовика участвовали в операции "Ромб" в Афганистане. Самолет, прозванный за огневую мощь и бронезащиту "Летающий танк" прошел через множество военных конфликтов как на территории бывшего СССР, так и по всему миру.

Су-25 имеет в своем арсенале авиапушки, авиабомбы, управляемые и неуправляемые ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух". Штурмовик оснащен 10 точками подвеса - по пять под каждым крылом.


Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Россия
Продукция
Су-25
Похожие новости
27.07.2021
Командующий войсками ЦВО проверил готовность российских военных в Таджикистане к учению у границы с Афганистаном
06.07.2018
Чемпионы войны. Опубликованы боевые рекорды русских солдат и офицеров
20.12.2017
Ни разу не промазали
12.09.2017
Академик Евгений Федосов: "Боевые действия в Сирии показали, что наши самолеты не уступают по возможностям американским истребителям пятого поколения"
21.11.2011
Как обмануть ракету: военные технологии на гражданских самолетах
30.05.2011
Русские крылья над Перуанскими Андами
23.06.2009
Особо опасен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:19
  • 25694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы