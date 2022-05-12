Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине

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Российские ВС при поддержке НМ республик Донбасса продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С воздуха наземные силы прикрывает боевая авиация, в том числе ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ.

Основную часть ударных вертолетов на Украине составляют Ка-52, этих вертолетов намного больше, чем Ми-28НМ "Ночной охотник". С чем это связано не сообщается. Сам Ка-52 получил высокую оценку по итогам боевого применения в ходе спецорерации. Как пояснил командир экипажа вертолета Ка-52, во время учебных полетов таких нагрузок, как в боевых условиях не было.

(...) Вертолет на самом деле очень манёвренный (...) В данных условиях вертолёт показывает себя с очень хорошей стороны, очень надежная техника (...) позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя

- приводит Минобороны слова командира экипажа.

Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". Он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток. Может обеспечивать огневую поддержку десанта, вести патрулирование и сопровождать военные колонны.

В настоящее время в России ведутся испытания модернизированной версии вертолета Ка-52М, получившей усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны. Вооружение вертолета унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ