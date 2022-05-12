Войти
Военное обозрение

Российские ударные вертолёты Ка-52 получили высокую оценку по итогам боевого применения на Украине

231
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Российские ВС при поддержке НМ республик Донбасса продолжают проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины. С воздуха наземные силы прикрывает боевая авиация, в том числе ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28НМ.

Основную часть ударных вертолетов на Украине составляют Ка-52, этих вертолетов намного больше, чем Ми-28НМ "Ночной охотник". С чем это связано не сообщается. Сам Ка-52 получил высокую оценку по итогам боевого применения в ходе спецорерации. Как пояснил командир экипажа вертолета Ка-52, во время учебных полетов таких нагрузок, как в боевых условиях не было.

(...) Вертолет на самом деле очень манёвренный (...) В данных условиях вертолёт показывает себя с очень хорошей стороны, очень надежная техника (...) позволяет буквально перед самым лесом вынырнуть, не дав противнику опознать себя

- приводит Минобороны слова командира экипажа.

Боевой ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор" является модернизированной версией Ка-50 "Черная акула". Он имеет лучшие аэродинамические характеристики и менее заметен для радаров. Предназначен для уничтожения танков, бронированной и небронированной боевой техники, живой силы и вертолетов противника, в любых погодных условиях и в любое время суток. Может обеспечивать огневую поддержку десанта, вести патрулирование и сопровождать военные колонны.

В настоящее время в России ведутся испытания модернизированной версии вертолета Ка-52М, получившей усиленное бронирование и новый бортовой комплекс обороны. Вооружение вертолета унифицировали с другой винтокрылой машиной - Ми-28НМ


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ка-50
Ка-52
Ми-28Н
Проекты
Военные учения
Похожие новости
12.03.2013
Примерный количественный состав ВВС РФ к 2020 году
24.10.2012
Тысяча боевых самолетов к 2020 году
24.05.2011
Рособоронэкспорт на выставке МИЛЕКС-2011
16.04.2010
Моторостроителей быстро запрягли, но они медленно едут
13.08.2008
ВВС России: высокой мерой боя
13.08.2008
ВВС идут на взлет
28.04.2008
Новое сердце охотника. О начале испытаний модернизированного вертолета Ми-28Н "Ночной охотник" с двигателем ВК-2500
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:19
  • 25694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы