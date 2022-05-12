Войти
Российская газета

Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области

404
0
0
Источник изображения: rg.ru

В Запорожской области в начале мая в ходе специальной военной операции обнаружили несработавшую британскую управляемую ракету Brimstone. Пока непонятно, с какого носителя была запущена данная ракета.



Обнаружили как двигательный отсек. так и целую несработавшую ракету. По фотографиям, размещенным в российских Telegram-каналах, можно понять, что обнаруженные двигатели были изготовлены в сентябре 2001 года, а передние отсеки целой ракеты - в 2004 году. На вооружение Великобритании эти ракеты стали поступать в 2005 году.

"РГ" уже писала о том, что ВСУ могут стать первым оператором наземного варианта ракеты Brimstone. Как заявлял 25 апреля 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Палате общин британского парламента, страна рассматривает возможность поставки легких противокорабельных ракет "наземного базирования" Brimstone, "которые можно было бы использовать для защиты Одессы от любого вторжения с моря".

Направленные на Украину ракеты, скорее всего, относятся к первой модификации Brimstone 1 в раннем исполнении. У них одноканальная система наведения с активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона. Дальность стрельбы такой ракеты при наземном старте не превышает 10-12 километров.


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Украина
Продукция
AGM-114
Похожие новости
04.01.2022
Контракт еще на два американских сторожевых катера типа Mk VI для Украины
15.11.2021
Великобритания выделила кредит в 1,7 миллиарда фунтов стерлингов на развитие ВМС Украины
22.10.2021
В ГД прокомментировали возможную поставку Британией оружия Украине
08.01.2021
Контракт на первые два сторожевых катера Mk VI для Украины
16.09.2019
Польша создала "уничтожителя российских танков" на базе советской БМП
19.08.2014
Ка-52 "Аллигатор" против лучших ударных вертолетов мира
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 12.05 10:19
  • 25694
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 12.05 10:12
  • 3
Российский двигатель для "Суперджета" завершил стендовые испытания - ОДК
  • 12.05 10:12
  • 2
ПВО в Курской области сбила украинский беспилотник
  • 12.05 10:08
  • 1
Гранатомет «Карл-Густав»: расширение потенциала системы
  • 12.05 09:46
  • 1
Россия завершила испытания двигателя импортозамещенного Sukhoi Superjet 100
  • 12.05 09:39
  • 1
Спущен на воду первый опытный образец американского подводного аппарата Orca XLUUV
  • 12.05 09:27
  • 1
Запад уничтожит Москву и Петербург менее чем за две минуты
  • 12.05 09:07
  • 7
Русские процессоры не сдаются: "Байкал" и "Эльбрус" переходят к "плану Б"
  • 12.05 08:32
  • 1
Виктор Хренин: Минск планирует закупку вооружений в рамках российского экспортного кредита
  • 12.05 04:55
  • 13
Т-90М – четвертая модификация "девяностого", опробованная в реальных боях
  • 12.05 04:50
  • 23
«Javelin должен был сжечь всю нашу технику, но этого не произошло»
  • 11.05 23:23
  • 14
Российский журналист раскрыл способ вывода из строя тяжелых танков
  • 11.05 19:50
  • 13
Российская ПВО сбила три украинских самолета и 14 беспилотников
  • 11.05 17:22
  • 70
Слухи о поставках иранского оружия в Россию являются информационным вбросом
  • 11.05 09:30
  • 1
В белорусскую армию начнут поставлять модернизированные ракетные комплексы