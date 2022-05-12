Несработавшую британскую ракету Brimstone нашли в Запорожской области

В Запорожской области в начале мая в ходе специальной военной операции обнаружили несработавшую британскую управляемую ракету Brimstone. Пока непонятно, с какого носителя была запущена данная ракета.

Обнаружили как двигательный отсек. так и целую несработавшую ракету. По фотографиям, размещенным в российских Telegram-каналах, можно понять, что обнаруженные двигатели были изготовлены в сентябре 2001 года, а передние отсеки целой ракеты - в 2004 году. На вооружение Великобритании эти ракеты стали поступать в 2005 году.

"РГ" уже писала о том, что ВСУ могут стать первым оператором наземного варианта ракеты Brimstone. Как заявлял 25 апреля 2022 года министр обороны Великобритании Бен Уоллес в Палате общин британского парламента, страна рассматривает возможность поставки легких противокорабельных ракет "наземного базирования" Brimstone, "которые можно было бы использовать для защиты Одессы от любого вторжения с моря".

Направленные на Украину ракеты, скорее всего, относятся к первой модификации Brimstone 1 в раннем исполнении. У них одноканальная система наведения с активной радиолокационной головкой самонаведения миллиметрового диапазона. Дальность стрельбы такой ракеты при наземном старте не превышает 10-12 километров.

Светлана Цыганкова