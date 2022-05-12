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Российская газета

БТР-82А на полном ходу уничтожил грузовик ВСУ из 30-мм пушки

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Российский БТР-82А на полном ходу расстрелял грузовик "Богдан" украинских вооруженных формирований. Это произошло в начале специальной операции на территории Сумской области, однако видео, снятое регистратором одного из проезжающих автомобилей, было обнародовано только сейчас. Возможно, в ходе того рейда досталось и другой технике ВСУ, однако это осталось за кадром.

Бронетранспортер в ходе марша по шоссе наткнулся на артиллерийское подразделение противника, вооруженное 152-мм пушками - гаубицами Д-20, которые буксировались "КрАЗами". "Богданы" использовались для транспортировки боеприпасов и перевозки личного состава.

Интересно, что украинские пропагандисты пытались полностью извратить произошедшее, объявив бэтээр своим, а вездеход нашим. Однако, всем, кто хоть немного интересуется автомобильной техникой, известно, что машины такой модели никогда не поставлялись российским вооруженным силам.

Произошедшее еще раз демонстрирует правильность принятия на вооружение БТР-82А, которыми стали заменять ветеранов многих локальных войн - БТР-80, находящиеся на вооружении почти четыре десятка лет.

Хоть "восемьдесят второй" внешне и похож на своего предшественника, во многом это уже другая боевая машина. Главное различие в вооружении: сейчас вместо 14,5-мм пулемета Семена Владимирова используется 30-мм автоматическая пушка 2А72 разработки Аркадия Шипунова и Василия Грязева.

Это орудие, как и прицел наводчика, имеет стабилизацию и позволяет эффективно вести огонь на достаточно высокой скорости.

На дальности до 4000 метров поражается живая сила противника (у КПВТ - 2000 метров), а легкая бронетехника на дистанциях до 2000 метров (у КПВТ - 1000 метров).

Самые совершенные версии БТР-82 получили тепловизионные прицелы, значительно повысившие возможности ведения боевых действий в ночных условиях.


Алексей Моисеев

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2А72
БТР-80
БТР-82
БТР-82А
КПВТ
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